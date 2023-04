Raquel Díaz cambia de abogado «por ausencia de confianza»

«Una vez que pude revisar el sumario, demasiadas piezas no encajaban, y me planté». Lo tenía claro Raquel Díaz desde hace unas semanas cuando, tras casi tres años del «accidente» que la dejó postrada en silla de ruedas, por fin consiguió tener acceso a toda la documentación del procedimiento judicial sobre su caso.

«Cuando empecé a ver todo lo que se había hecho, y lo que no se había hecho, tuve claro que ese no era el camino», explica. Y ella, jurista en ejercicio hasta el 27 de mayo de 2020 («la maldita fecha»), decidió tomar medidas. «Voy a buscar un abogado que defienda y pelee mis derechos, uno con el que poder trabajar conjuntamente para preparar el juicio», se dijo, y lo consiguió en poco tiempo gracias al entorno que la arropa.

Así, y tras unas breves conversaciones telefónicas previas, el nuevo letrado de Raquel, el gallego Felipe Patiño, se reunió con ella este mismo lunes en el centro sociosanitario de Castilla y León donde reside. «Hablé con él, le expliqué lo que ocurría, me escuchó, intercambiamos impresiones y me dijo que va a estudiar a conciencia todo el sumario para ponerse al día», cuenta emocionada.

«¿Sabes que mi anterior letrado, que era colega profesional y amigo mío desde hace años, nunca vino a verme en estos tres años, ni siquiera cuando viví en Ponferrada?». Se refiere, dolida, a su anterior representante jurídico, el abogado berciano Pablo Bello, a quien Raquel comunicó su decisión de prescindir de sus servicios vía telefónica este martes.

Tras asumir la asesoría legal de Raquel Díaz, Patiño cuenta que aún está tomando las riendas del caso y reconoce que ya ha podido constatar «algunas carencias»

Un cambio radical

Desde hace un par de meses, podría decirse que Raquel Díaz es «otra mujer». Así se ve ella, que ha vuelto a recuperar «las ganas de vivir». A la notable recuperación de las graves lesiones físicas y neurológicas que sufrió en 2020 en Toreno (ella misma contó que su marido la tiró desde la terraza y la golpeó salvajemente), hay que añadir el «efecto sanador» que según ella misma cuenta está teniendo sobre su recuperación el disponer «por fin» del abultado sumario que recoge el procedimiento judicial que más pronto que tarde sentará en el banquillo de los acusados a su exmarido, el expolítico berciano Pedro Muñoz. Desde hace casi un año, el presunto agresor de Raquel Díaz se encuentra en libertad bajo fianza, tras pasar casi dos años en prisión preventiva.

Una vez conocedora de algunos de los episodios que recoge el sumario 02/2022 «que desconocía por completo», hace unas semanas Raquel exigió a su entonces letrado «una copia completa» de todas las actuaciones. «En cuanto empecé a abrir ficheros vi cosas que no me gustaron nada», reconoce, y es esa «ausencia de confianza» en Bello lo que la ha llevado a cambiar de abogado y a «querer contar» lo que le está ocurriendo.

El pasado domingo, Raquel Díaz rompía su silencio de casi tres años en una entrevista exclusiva que publicó el diario ABC, y después los periódicos del grupo Vocento, entre ellos Leonoticias.

Ninguno de sus compañeros de la delegación ponferradina del Colegio de Abogados de León había querido defenderla cuando se inició el procedimiento judicial. Sólo Pablo Bello se ofreció

«Fue lo más visto en la web de ABC ese día, y me alegra infinito que la gente haya leído con tanto interés mi historia de terror», dice, «iba siendo hora de dejar claro que yo sigo viva, que me he recuperado y que no pienso consentir más manipulaciones en este caso». «Demasiadas cosas me salían de ojo cuando no se me permitía acceder al sumario y cuando vi que algunas carpetas estaban encriptadas, otras ocultas…».

La pérdida de confianza en Bello tiene mucho que ver con que su ya exletrado le ha puesto «todo lo contrario a facilidades». «He visto en ese sumario cosas que yo jamás hubiera hecho, he echado de menos muchas actuaciones, y también vi algunas actuaciones correctas», explica.

Nadie quiso defenderla

A Raquel Díaz le «llama poderosamente la atención» que, siendo como era hasta la fecha de la presunta agresión que sufrió secretaria de la delegación en el Bierzo del Colegio de Abogados de León, ninguno de sus compañeros quisiera defenderla cuando se inició el procedimiento judicial. En aquella fecha, finalmente sólo Pablo Bello se ofreció a defender sus derechos. «Me dejaron todos abandonada, lo he sabido mucho después, me lo contó una amiga», indica ella.

Respecto a qué detalles puede desvelar sobre los aspectos del sumario que la han llevado a cambiar de abogado, Díaz pone como ejemplo todo lo ocurrido con la llamada de auxilio al 112 que realizó el 13 de marzo de 2018, «una omisión del deber de socorro por parte de la Policía Local de Ponferrada que yo en ningún caso voy a pasar por alto, y por la que no se exigieron las explicaciones debidas».

También señala las «desafortunadas declaraciones» del intendente de los municipales ponferradinos, Arturo Pereira, cuando fue llamado a declarar. Y le extraña «las pocas preguntas» que se le hicieron a la exmujer de Muñoz cuando fue llamada a declarar. «¿Cómo es posible que nadie le preguntara a B.B. cómo fue su matrimonio de 40 años con Muñoz, o si ella también sufrió malos tratos?», se pregunta Raquel, que tampoco encuentra explicación a que aún no se haya indagado en profundidad sobre las actuaciones llevadas a cabo por el notario de Ponferrada «que se prestó a que su amigo Muñoz me obligara a firmar un acta notarial surrealista en 2019 en que yo declaraba que nunca me había maltratado, el mismo notario que meses después acudió a Mansilla para ayudarle a donar todos sus bienes a sus hijos». Se refiere a José Pedro Rodríguez.

Aunque «hay varios más», esos son algunos de los «fallos intolerables» que Raquel Díaz no piensa dejar pasar por alto, «siempre de la mano de mi nuevo letrado», Felipe Patiño Junquera, con quien ya trabaja para determinar sus próximas actuaciones.

Letrado con 35 años de ejercicio profesional, Patiño es el titular de un prestigioso despacho profesional de Ferrol que lleva su nombre. Además de prestar servicios legales y económicos, este abogado con raíces familiares en la localidad maragata de Castrillo de los Polvazares ha sido durante años profesor de Derecho Administrativo y Comunitario en la Universidad de La Coruña.

Contactado por Leonoticias tras asumir la asesoría legal de Raquel Díaz, Patiño cuenta que aún está tomando las riendas del caso, pero reconoce que ya ha podido constatar «algunas carencias».