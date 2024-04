Ramón, «triste» y «sorprendido» por las nuevas concentraciones ante la sede del PSOE

El exalcalde de Ponferrada y presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, se ha mostrado «triste» y «sorprendido» porque se hayan recuperado de nuevo las concentraciones ante la sede del PSOE de Ponferrada contra la amnistía y las políticas del Gobierno central.

«La verdad es que eso sí que me ha sorprendido negativamente porque creía que si algo bueno podría traer ese suceso tan desagradable es que se acabaran esas concentraciones que al final tanto molestan a los vecinos que son principalmente quienes las soportan, niños, personas enfermas y mayores», señaló. «Creía que se iba a acabar y veo que no se han acabado y la verdad es que me entristece», remarcó.

Ramón reconoce que le entristece aún más que los manifestantes le acusen en un comunicado de provocación y del montaje orquestado que desembocó en su agresión, algo que desmiente rotundamente.

«Eso me entristece todavía mucho más, evidentemente, no provoqué absolutamente a nadie, es más, no dije ni una sola palabra y vi como una persona me seguía, me insultaba y me amenazaba y saqué mi móvil para grabarlo, eso fue lo único, y apareció otra persona súbitamente que fue la que me dio el manotazo para tirarme el móvil y luego me dio esas patadas, eso fue lo que ocurrió, no ocurrió otra cosa, y me sabe fatal», indicó.

«Voy con precaución»

Pese a todo, Ramón asegura que «no solamente no tengo miedo sino que voy con precaución», señaló en una comparecencia en la que aprovechó para condenar cualquier tipo de acción violenta contra cualquier representante de la ciudadanía elegido democráticamente.

«Condeno cualquier agresión que sufra cualquier cargo público, sea del partido que sea», aseveró el exregidor ponferradino, que aprovechó para hacer un llamamiento «a la calma, a la tranquilidad y al sosiego, al diálogo, a la tolerancia y al entendimiento». Pidió, además, «que se deje de molestar a esos vecinos que llevan demasiado tiempo soportando, incluso desplantes y contestaciones muy, muy agresivas cuando les recriminan».

Por último, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo defendió el derecho de reunión y de concentración «de manera pacífica». pero pide que la gente «rebaje el nivel de agresividad».