Condenas «enérgicas» a la agresión sufrida por Olegario Ramón

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, sufrió una agresión en la tarde del jueves, 11 de abril, cuando salía de una reunión en la sede del partido en la calle General Vives de la capital berciana.

Los atacantes, que forman parte de un grupo de manifestantes que llevan concentrándose a las puertas de la sede socialista desde el mes de octubre, le siguieron hasta el coche «insultándome gravemente» y cuando él se ha girado ha venido otra persona «y me ha empezado a dar patadas y puñetazos», como relató el propio Olegario Ramón.

Las reacciones a este hecho tan lamentable no se hicieron esperar. Compañeros de partido, rivales políticos y ciudadanos particulares han expresado su apoyo al presidente comarcal y han condenado cualquier tipo de violencia.

Uno de ellos ha sido el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que ha mostrado su «solidaridad» y le ha deseado «una pronta recuperación» al portavoz socialista. A su vez, condenó «enérgicamente, sin paliativos» la agresión y reflexionó que «la violencia no es el camino hacia nada, no conduce a nada, no resuelve absolutamente nada, sino el pacífico, libre, sensato e inteligente ejercicio de los derechos y libertades públicos».

Además, el equipo de gobierno propondrá a los grupos políticos la la lectura de una declaración institucional de condena en el próximo pleno del Ayuntamiento de Ponferrada.

«Estaba claro, tenía que pasar. Tanta impunidad, tanta permisividad con actitudes antidemocráticas, iba a tener consecuencias. Y éste es un ejemplo; por suerte, no consiguieron su objetivo», ha asegurado Álvarez Courel. El presidente de la Diputación ha enviado «todo mi apoyo» a Olegario Ramón y ha manifestado que «no podrán con nosotros, somos más y mejores. Y no callaremos». Gerardo Álvarez Courel Presidente de la Diputación

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su «más firme condena» al «acto de violencia» que sufrió el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón. «Quiero expresar mi más firme condena ante este acto de violencia sufrido en la persona de Olegario Ramón», publicó Fernández Mañueco en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). Además, quiso enviarle «todo» su «apoyo y afecto».

También el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, condenó «rotundamente» la «agresión injusta» que sufrió Olegario Ramón en Ponferrada.

En un mensaje en su cuenta de X, expresó su rechazo por la agresión física y verbal y apostilló que «la violencia contra el adversario político no debe ser la respuesta. Oposición, toda. Violencia, cero».

«Nuestro principal mensaje es de solidaridad, unidad y fraternidad en un sentido abrazo que enviamos a Olegario Ramón, a su familia y a toda la militancia del PSOE», señaló Fernández. IU consideró que «este suceso lamentable ha sido el resultado de meses de degradación de la vida política en España, que tiene su reflejo y sus responsables en la capital berciana», mencionó el comunicado, «con la edil de Vox P. González como principal animadora ocasional de esta marabunta de desinformados y consumidores de bulos» a lo que se suma, a juicio de IU, «la ceguera voluntaria por parte del equipo de Gobierno de la ciudad». Iván Fernández Coordinador de IU en Ponferrada

González aseguró que este ataque representa «una nueva muestra de la verdadera cara de quienes promueven el odio, la violencia y la intolerancia en nuestra sociedad», declaró en un comunicado. Podemos apuntó que no se pueden tolerar «el acoso, el insulto, las mentiras o las amenazas» en la política porque todo ello tiene consecuencias como la de esta agresión. «La democracia, la libertad y la convivencia son pilares fundamentales de nuestro estado de derecho que deben ser protegidos y defendidos con rotunda firmeza», añadió. Lorena González Podemos Ponferrada

Comunicado del Consejo Comarcal

Por su parte, el Consejo Comarcal del Bierzo ha emitido un comunicado, a través de la consejera de Relaciones Institucionales, Susana Folla, en el que defiende el respeto y la integridad de las personas. Así, todos los grupos políticos que conforman la institución comarcal mostraron su «enérgico rechazo» a la agresión, unos hechos «lamentables» en los que el presidente comarcal «fue agredido por manifestantes de extrema derecha» y que «constituyen una afrenta no solo a su persona sino a todos los ciudaanos que creen en el diálogo y en la convivencia pacífica».

«El Consejo condena enérgicamente cualquier forma de violencia y coacción que atenten contra la libertad y dignidad de las persoans. Reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad, la tolerancia y el respeto mutuo y la variedad de opiniones como pilares fundamentales de nuestra libertad democrática», apuntó Susana Folla, que confía en que «la justicia prevalezca y que actos como este nunca más se repitan en nuestra sociedad».

La UPL rechazó los actos que atacan la democracia, como la agresión de la que ha sido víctima el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada, el socialista Olegario Ramón. La formación «reprueba» estos hechos «acometidos por miembros de la ultraderecha», dicen, «actitudes reprochables propias de partidos totalitarios que, lamentablemente, no debemos de olvidar que gobiernan esta Comunidad Autónoma junto con el Partido Popular», añaden en un comunicado. Unión del Pueblo Leonés

«Nuestro agradecimiento a las muestras de cariño y solidaridad»

Por su parte, la Ejecutiva del PSOE de Ponferrada a través de su portavoz, Mabel Fernández, quiso agradecer las muestras de solidaridad y cariño que han recibido en las últimas horas y se une a las voces que han reclamado «que cesen los discursos de odio, las palabras gruesas y los insultos que se dan en los diferentes parlamentos y que tienen su traslado a la sociedad civil».

Y un ejemplo de ello, según Fernández, es la política que se desarrolla en las Cortes de Castilla y León «o la mal llamada Ley de Concordia que promulgan PP y VOX. Es imperioso que la política rebaje el tono y llame a la calma porque ayer fue una agresión pero si la polarización si sigue produciendo nos tememos que estos actos repulsivos van a ir a más».

En cuanto a la agresión, Fernández aseguró que ya son muchos meses en los que la vecindad del barrio sufre las concentraciones que realiza la ultraderecha frente a la sede, que se producen desde finales de octubre. «Han sido constantes y diarios los insultos, los gritos y los pitidos a nuestra militancia y a nuestros cargos públicos. Aunque ya son poco numerosas las personas que se concentran, apenas una decena, la vecindad lleva meses quejándose por las molestias ocasionadas».

«Esto es lo que están fomentando en este país, De forma diaria y constante» Óscar Puente Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible