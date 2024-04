Ramón cree que Ponferrada debe recurrir «sí o sí» la sentencia del Mundial

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, considera que el Consistorio debe presentar «sí o sí» un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga al municipio a devolver 2,5 millones de euros al Banco Santander por el crédito del Mundial de Ciclismo.

«El recurso se tiene que hacer sí o sí. Los intereses de la ciudad están por encima de todo», dijo Ramón. «Ya nos dirán si es o no admisible», añadió.

El socialista no entiende las dudas sobre si presentar este recurso de casación y por eso anima a seguir el proceso. «Si no lo presentas, ¿a quién beneficias? ¿Quién puede resultar perjudicado si se estima el recurso?. Primero el banco, que no cobrará, pero quienes hicieron un proceso irregular, que se anuló y hace que el banco no cobre quizá tienen problemas y ahora están llamando a la puerta pidiendo ayuda», explicó Ramón.

En cuanto al dinero consignado por el gobierno de la exalcaldesa Gloria Fernández Merayo por si finalmente había que hacer frente a esa deuda, Ramón se pregunta dónde está parte del dinero, según informa Ical. «Se apartaron casi tres millones de euros y nosotros, cuando gobernamos, por responsabilidad, no lo tocamos. Ahora se habla de que hay 2,4 millones. ¿Dónde está el resto?».

Por último el portavoz socialista recordó que el Mundial de Ciclismo tiene «padre y madre», que son el PP y el bipartito formado por IAP y Samuel Folgueral «que estuvo poco tiempo pero fue un desastre».