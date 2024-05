LM quiere retrasar las vacaciones: «No lo aceptamos, la plantilla está que trina»

No hay tregua para los trabajadores de la LM Wind Power en Ponferrada. Cuando se cumple un mes de su vuelta al trabajo tras la suspensión del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se prolongó durante cinco meses, el malestar ha vuelto a extenderse entre la plantilla.

La dirección de la compañia ha trasladado al comité de empresa la intención de retrasar las vacaciones de verano de los trabajadores hasta el mes de septiembre justificando la medida en necesidades de producción. Una decisión que choca frontalmente con el calendario pactado durante el periodo del ERTE que fija el periodo vacacional de los operarios de la planta ubicada en el polígono de La Llanada en Santo Tomas de las Ollas en la segunda quincena del mes de julio, coincidiendo con el periodo en el que la factoría cierra sus puertas.

«Nosotros nos vamos a oponer, no tiene sentido», advierten fuentes sindicales. Una oposición que los representantes de los trabajadores en el comité ya tuvieron la oportunidad de trasladar a la compañía en la reunión que tuvo lugar este lunes 6 de mayo con representantes de la dirección.

Desde la parte social ni entienden ni comparten, en ningún caso, la intención de la empresa de modificar el calendario vacacional «si el plan productivo no ha cambiado». Recuerdan como la compañía argumentaba «hasta hace bien poco para mantener el ERTE que no había producción y ahora sin cambiar el plan productivo no sacamos la producción y tenemos que retrasar las vacaciones».

Así las cosas, la empresa volverá a convocar a una nueva reunión al comité para buscar alternativas, pero a día de hoy los sindicatos dejan claro que «no estamos de acuerdo y la plantilla está que trina». «Producción había, por motivos estratégicos nos hemos comido un ERTE y ahora hay que sacar la producción que no se sacó antes», concluyeron.