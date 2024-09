El PSOE tacha de «trilero» a Morala por amenazar con romper el pacto de presupuestos

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 11 de septiembre 2024, 10:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El PSOE de Ponferrada ha retomado la actividad orgánica después del parón de verano con la reunión de la Comisión Ejecutiva de septiembre que valoró el último pleno ordinario celebrado el pasado 5 de septiembre. «Lo que el actual Alcalde había calificado como un superpleno por la cantidad de puntos que pretendían aprobar se convirtió en un superpleno por la cantidad de puntos que tuvo que dejar sobre la mesa», señalan.

Los socialistas hicieron balance de las últimas semanas en las que, según apuntan, el alcalde, Marco Mola, había amenazado al PSOE de que si no se votaba a favor del punto del pago de 2 millones de euros al Banco Santander no seguiría con el acuerdo de presupuestos y no cumpliría con los compromisos que se habían adquirido para que el PSOE se abstuviese en la votación de los presupuestos de 2024.

«Es la segunda vez que el Sr. alcalde amenaza con no cumplir con su palabra como buen trilero trata de cambiar las reglas del juego a mitad de la partida». Desde el PSOE se señala, además, que está utilizando a los y las vecinas de Fuentesnuevas en su guerra con los socialistas, en un asunto tan sensible como es poder o no enterrar a sus muertos en su pueblo.

«Al Sr. Morala le faltan las reglas básicas de la democracia: talante, moderación, entendimiento y sobre todo diálogo y este último es la explicación de la retirada de los puntos del Pleno».

Los socialistas recuerdan que en la última sesión PP y CB tuvieron que dejar sobre la mesa, además, acuerdos como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la modificación del sector del aparcamiento del albergue de los peregrinos (SUNC3) que contemplaba el centro de salud de la zona alta, el incremento de la tasa del mercadillo que proponían desde Coalición o el reparto del sueldo del concejal Roberto Mendo entre el resto de los ediles del equipo de gobierno que asumieron sus funciones.

Deuda del Mundial

Además, el portavoz del grupo explicó de dónde deriva la deuda con el Banco Santander y de las actuaciones que desde el PSOE se llevaron a cabo en defensa de los intereses del Ayuntamiento. Para los socialistas pagar 2 millones de euros cuando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) no es firme «no es ahorrar un millón como presume el PP sino gastar dos». Dos millones que consideran que «se unen a la ruina económica que supuso el Mundial de Ciclismo que gestionó el bipartito pero que ideó otro gobierno del PP en el que estaban algunos de los que hoy se sientan en el equipo de gobierno».

Los socialistas aseguran que se puede alcanzar un acuerdo en alguno de los puntos que quedaron sobre la mesa en el Pleno «siempre y cuando el PP se siente a escuchar las propuestas del PSOE, que conocen desde hace meses».

En otro punto del orden del día, el PSOE valoró el anuncio del secretario general de adelantar el proceso congresual. «El PSOE de Ponferrada afronta este próximo periodo con fortaleza y unidad y mucha sintonía entre la militancia y entre el partido y el grupo municipal», apuntan.

Los socialistas celebrarán el próximo día 19 de septiembre una asamblea. También este mismo mes retomarán la celebración de la tradicional Fiesta de la Rosa de la Agrupación.