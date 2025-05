90 años de corazón blanquiazul y la rivalidad de un derbi con «el pueblo de León»

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 16 de mayo 2025, 08:17 Comenta Compartir

Fernando Frá tiene el corazón blanquiazul. A sus 90 años la pasión con la que habla de su equipo, la Sociedad Deportiva Ponferradina, deja claro que la suya es toda una vida ligada a sus colores, los que comenzó a apoyar como aficionado con nueve años cuando iba con sus amigos a ver los partidos al campo del Santa Marta, en la zona alta de la ciudad. Era la época en la que los resultados se conocían en la pizarra del bar Cubelos o en la del Turco pero que «se vivía con fuerza, porque en aquel momento era lo que había».

Es el socio más antiguo de la Deportiva y luce con orgullo el número 2 en su carné, porque el 1 lo sigue renovando la familia del que fue el primero, ya fallecido. Un carné que muestra junto a otros muchos que despliega de una larga historia ligada al primer equipo de la comarca y que tuvo por primera vez en sus manos en septiembre de 1944.

«Es un orgullo ser el socio más antiguo de la Ponferradina», resalta, a la vez que recuerda con cierta nostalgia «la cantidad de gente que como tú han sido socios, que estuvieron en partidos como este y que ya no están». En el campo echa de menos a todos los compañeros que tuvo, tanto en la directiva, de la que formó parte en dos ocasiones, como de los que iban con él de niño al campo del Santa Marta y con los que compartía ese «trozo pequeño donde nos solíamos poner todos juntos».

Frá pasa la mañana en el Hogar del Transeúnte de Ponferrada y se toma un descafeinado en la plaza de la Encina pero sin perder de vista la gran cita de este sábado, 17 de mayo: el derbi entre la Ponferradina y la Cultural. Tiene claro que «hay que ganar», defiende ante el joven Markel Jáñez, de 18 años, socio número 6.582 de la Deportiva que se acerca a su mesa y que comparte con él la misma pasión por el conjunto berciano. «Depende de la Ponferradina, de lo que hagan ellos, porque está en sus manos», apunta el chaval.

«Me fastidiaría muchísimo que perdiera», responde rotundo Fernando Frá, «porque con la Cultural es un partido siempre especial». Lo dice desde la experiencia que dan más de ocho décadas y unos cuantos derbis vividos y disfrutados entre los dos equipos de la provincia.

El choque de este sábado le recuerda al de la temporada 53/54. «Llegamos al final la Ponferradina, la Cultural y el Círculo Popular (La Felguera, Asturias), allí habíamos perdido 1-0, la Cultural luego jugó en Langreo y la Ponferradina aquí con el Círculo Popular, que nos ganó, y al final ninguno de los dos jugamos la liguilla», indica. «Parecido a ahora que tenemos el Andorra», subraya.

El socio más antiguo de la Deportiva la ha visto «ascender, descender y todo». Tenía nueve años cuando le hizo socio su familia. Recuerda a los primeros jugadores del equipo y como los jueves, que no tenían clase en el instituto se pasaban la tarde en el entrenamiento. «De chaval eran nuestros ídolos», dice.

Ampliar El carné de la Deportiva de Frá en la temporada de 1958-59. Carmen Ramos

Unos comienzos en los que el primer equipo berciano «tenía muchos jugadores de Ponferrada». Eran los años de sus primeros profesionales y en los que arrancaba la Tercera División. «Emiliano el del Hotel Madrid era el portero, estaba Titín y Ernesto, eran los primeros años de Milocho cuando llegó a Ponferrada, de Adolfo, de Rocasolano...», narra Frá. Un momento en el que también «fue cuando empezó a jugar Clemades».

«Esa rivalidad de siempre»

Fernando Frá rememora de forma especial lo que suponía disputar un derbi con la Cultural. «Había esa rivalidad de siempre y para los jugadores de aquí era un plus el jugar contra la Cutural y lo mismo nos pasaba a todos los aficionados».

Recuerda como la ciudad se llenaba de aficionados. «Venía muchísima gente», especialmente en partidos claves como ocurrió en la temporada 53/54 en la que la Ponferradina y la Cultural fueron constantemente primero y segundo en la clasificación. «No se me olvida porque el partido que se jugó en Ponferrada fue un 4 de enero e hicimos unos cantares: El 4 de enero haremos fiesta especial porque juega la Ponferradina contra la Cultural».

Fue aquel «un partido enorme» del que Frá guarda una anécdota. «Entonces en el campo del Santa Marta, en lo que era el fondo del marcador era simplemente un asiento y esa noche estuvieron pasando camiones de Compostilla I con carbonilla haciéndole un terraplén para poder vender más entradas». Una nueva grada que «tiró muchos años hasta que se construyó de cemento» y que precisamente se bautizó con el nombre de 'Carbonilla'.

La imagen de aquel derbi la guarda con mimo en su memoria. «Vino un tren especial desde León, hubo muchísimos coches, había nevada y tuvieron que estar limpiando la carretera para que pudiera llegar la gente al fútbol», recuerda al socio más antiguo de la Ponferradina. «Fue un año de esos que te quedan grabados porque fue impresionante».

No obstante, confía en que en este caso el resultado del derbi que se disputa este sábado, 17 de mayo, sea distinto y se decante a favor de la Deportiva, «por supuesto».

Dos veces en la directiva

Fernando Frá no deja pasar por alto su etapa de directivo en la Ponferradina en dos ocasiones con Feliciano González y con Antonio Domingo de la Vera, respectivamente, en la presidencia, en las que tuvo la oportunidad de «vivir la rivalidad, los líos, los follones y las cosas que había en aquellos tiempos». «Recuerdo de ir a León a La Corredera, a El Ejido, a la Puentecilla, al Amilivia, al Reino de León ahora, un montón de campos que pasaron como también lo recuerdo aquí en Santa Marta, en Fuentesnuevas y en El Toralín».

Asegura que como directivo «se sufría mucho» con un equipo que tenía «muy poco presupuesto» y que tiraba hacia adelante «pasándolo muy mal». Cuando estuvo por segunda vez «eran los tiempos en los que un jugador podía ganar 7.000 pesetas, eran sueldos para entonces bien pero el club no era como hoy, vivía de los socios, no había televisión, no había nada de eso».

La ilusión del derbi

Coches, autobuses, gente preparada para ver la disputa con el equipo rival de la provincia. Eran los años en los que a León uno iba a ver el derbi «por la mañana en autobús, se iba a dar una vuelta por León y al venir se terminaba cenando en casa de la Tía Quica en el Puerto del Manzanal, era una excursión», asevera.

«Cuando había un partido tanto allí como aquí se alquilaban coches especiales para ir o venir», explica Fernando Frá. Unos partidos a los que «venía mucha gente y se notaban en la ciudad muchísimo» porque el fútbol copaba la actualida del día. «El comentario de la gente era que venía la Cultural y había que ganarle, era esa rivalidad que ha existido siempre y creo que sigue existiendo» y que para él «tiene que seguir existiendo».

Ampliar El socio más antiguo de la SD Ponferradina (3I) junto con un grupo de amigos en uno de los viajes para seguir a su equipo.

Los partidos de rivalidad era uno de los Días del Club para la Ponferradina. «El que era socio entraba gratis como ahora pero se reservaba un día o dos que se llamaba el Día del Club en los que había que pagar todos y aún se subían un poco más las entradas, la mayor parte de las veces era cuando venía la Cultural, lógicamente, porque se buscaba un partido en el que la gente tuviera interés y pasaba lo mismo allí».

La rivalidad entre la Ponferradina y la Cultural es ahora y también antes un aliciente para los hinchas de la Deportiva. «Recuerdo un año que a alguien se le ocurrió colocar en la zona del Manzanal, cuando se entraba en El Bierzo un cartel muy grande que ponía: «La ciudad de Ponferrada saluda al pueblo de León» y eso les pareció muy mal», el socio blanquiazul más veterano.

«Este derbi hay que ganarlo»

Fernando Frá tiene claro que este derbi «hay que ganarlo». Para él el choque de la Ponferradina y la Cultural de este sábado, 17 de mayo, «es el partido», «primero por la rivalidad que ha habido siempre y por lo que supone también en la clasificación». «Veremos qué pasa» en un choque, en este caso declarado de alto riesgo, que «es uno de los partidos más fuertes y de los que más gustan».

El socio más antiguo de la Ponferradina espera poder celebrar la victoria con su amigo, Bernardo Rodríguez, «que también es de los muy antiguos de la Ponferradina», en su asiento situado cerca de la tribuna, en las gradas de la izquierda mirando al campo desde el palco VIP.

Al preguntarle por el resultado, Frá lo tiene claro: «Me conformo con ganar con 1-0 y sin son 2-0 mejor porque te vas más tranquilo pero el resultado que sea por lo menos ganar». Un derbi histórico en el que espera que «los jugadores se den cuenta de lo que supone para la afición, porque es un partido doble por la rivalidad con la Cultural y el poder llegar ascender a Segunda División». Un sueño que confía en poder ver. «Cuando bajamos dije yo ya no vuelvo a estar en Segunda pero bueno a ver si alguna vez lo vemos», concluye.