El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aplazó este jueves 5 de septiembre el debate y votación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ante la existencia de una nueva propuesta que el equipo de gobierno quiere consensuar, especialmente con los comerciantes de la ciudad, una de las partes más afectadas por la entrada en vigor de la normativa.

El alcalde, Marco Morala, explicó que existe una nueva propuesta que los técnicos «ven viable» y que quieren «consensuar con los comerciantes» por lo que solicitó al plenario que este punto quedase sobre la mesa a la espera de poder modificarlo y poder volver a debatirlo.

Todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo en aplazar este debate. Se trata de uno de los asuntos más polémicos de este mandato, que ya fue rechazado en otra sesión plenaria con los votos en contra de PSOE y Vox.

Deuda del Mundial

Por otro lado, el pleno aprobó, con los votos favorables de PP, Coalición por el Bierzo y Vox, y los votos en contra del PSOE, el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno y el Banco Santander por el cual el consistorio pagará a la entidad bancaria solo dos de los más de tres millones de la deuda del crédito del Mundial de Ciclismo de 2014. El banco condona al municipio 400.000 euros del principal de la deuda más los intereses generados, por lo que las arcas municipales se ahorran cerca de un millón de euros.

La portavoz de Vox, Patricia González, señaló que están «para salvaguardar los intereses de los ponferradinos» y que se trata de un buen acuerdo que beneficia a las maltrechas arcas municipales.

Por su parte, el portavoz de los bercianistas, Iván Alonso, justificó el voto favorable de su grupo para «acabar con un problema histórico» y ahorrar una importante cantidad, a pesar de que en años anteriores ya se habían provisionado 2,9 millones de euros para hacer frente a esta deuda. «Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Además lo vemos bueno, interesante y beneficioso para dar carpetazo a este asunto», dijo.

«Un buen acuerdo»

El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, recordó que aunque el Ayuntamiento ha presentado un recurso de casación contra la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que condena al municipio a pagar, «nunca cerramos la puerta al diálogo y creemos que es un buen acuerdo». «Creemos que es un acuerdo favorable y positivo que se acompaña de una serie de inversiones con ese dinero que se ahorra», explicó, ya que con el casi millón de euros que se ahorrará está previsto realizar actuaciones en dos plazas de la ciudad, en los barrios de La Rosaleda y Cuatrovientos, y el un parque de una pedanía. Se trata de tres intervenciones incluidas en el acuerdo alcanzado con el PSOE para la aprobación de los presupuestos de este año.

El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, justificó el voto negativo de su formación para no ir en contra de sus propias decisiones anteriores. Y es que en años anteriores los socialistas votaron a favor de continuar con el proceso judicial para no tener que abonar esa deuda por considerar que había posibilidades de ganar, según informa Ical. «Es un punto complejo. No podemos apoyar este acuerdo. El fondo es que iríamos contra actos propios ya que previamente decidimos seguir adelante», aseguró Ramón.