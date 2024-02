PSOE de Ponferrada: «El Ayuntamiento desde hace un tiempo es el Titanic»

«El Ayuntamiento es evidente que desde hace un tiempo es el Titanic, es un barco que va a la deriva y que empieza ya a hundirse». Así resume el PSOE de Ponferrada la tensa situación política que vive el equipo de gobierno en el primer Consistorio de la comarca a la que ha dado una vuelta de tuerca el anuncio de la renuncia presentada por el concejal de Urbanismo, Roberto Mendo, que el alcalde, Marco Morala, ha rechazado dejando claro que «ni ha dimitido, ni renunciará a su acta de concejal».

El portavoz socialista, Olegario Ramón, ha mostrado su «sorpresa» por la situación al considerar que «se repite lo ocurrido en el mandato pasado aunque en este caso es más sorprendente porque forma parte del equipo de gobierno y, además, con una concejalía importante».

Entiende que cuando se toma la decisión de incorporarte a un equipo y un equipo que, además, forma parte del gobierno de la ciudad pues es una decisión que tiene que ser muy meditada y con todas las consecuencias». Le desea «lo mejor» a Mendo «en su vida personal y profesional pero cree que en el Ayuntamiento «debe haber concejales para trabajar y si por su labor profesional no puede trabajar parece que no tiene ningún entendimiento salvo que haya razones raras detrás para que no entregara el acta, que es lo lógico».

Ramón insiste en la deriva «con posibilidad de hundirse» que vive el Ayuntamiento de la capital berciana y que achaca al pacto de PP y CB dando entrada a Vox que desbancó a los socialistas del primer sillón muncipal. «Hace menos de un año había la posibilidad de gobernar esta ciudad con una continuidad con un equipo que tenía un proyecto, que es fiable, que evitaría lo escándalos y, sin embargo, se optó por un tripartito que todos pensábamos que iba a traer lo que está ocurriendo ahora y que sin embargo se decidió esa opción», indicó.

Desde el PSOE evidencian que el Ayuntamiento «ahora mismo está en una situación de caos» y «el municipio está viviendo una situación de pandereta». Tienen claro que «alguien tendrá que poner un poco de cordura». Una labor que temen que deberá recaer en mano de los socialistas.

Nada cerrado en presupuestos

Respecto a las negociaciones con el PP de los presupuesto, el portavoz del PSOE reconoce que «hay avances» aunque de momento no hay nada cerrado porque «es cierto que hay algún tema que para nosotros es importante y no acaba de resolverse y estamos esperando».

Aunque no hay de momento ningún encuentro en el calendario entre PP y PSOE los socialistas tienen claro que, en este caso, «el que tiene prisa es el equipo de gobierno». «Supongo que conocedores de ciertas reticencias que existen, actuarán en consecuencia con cierta rapidez», remarcó.

Todo ello teniendo en cuenta que para sacar adelante los presupuestos de 2024 el equipo de gobierno necesita sumar apoyos a los votos de PP y CB al quedar en minoría en el plenario tras la negativa de Vox a apoyar las cuentas si el alcalde no da luz verde al decreto que les otorga las concejalías de Cultura y Formación y Empleo y asume las 12 alegaciones que presentaron al presupuesto.

CB y Vox no se pronuncian

Por su parte, Coalición por El Bierzo y Vox no han querido hacer ningún comentario sobre la renuncia anunciada del edil de Urbanismo.

Los bercianistas se remiten a las palabras pronunciadas este jueves por el alcalde, Marco Morala, en un acto en el que también estaba presente su portavoz y teniente de alcalde, Iván Alonso, en las que defendió la continuidad de Roberto Mendo en el equipo de gobierno a pesar de su incorporación de nuevo a su puesto de trabajo el 1 de abril.

Vox tampoco ha evitado terciar en la polémica con un escueto «no tenemos nada que comentar al respecto». Destacan, no obstante, desde la formación de Abascal en Ponferrada que «siempre tuvimos una buena relación con Mendo», por lo que no dudan en desearle suerte en su nueva andadura, ya sea dentro o fuera del Ayuntamiento.