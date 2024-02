Morala asegura que Mendo «ni ha dimitido, ni va a renunciar a su acta de concejal»

«Ni ha dimitido, ni ha renunciado, ni va a renunciar a su acta de concejal». Así de tajante se ha pronunciado el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, al anuncio de la renuncia del concejal de Urbanismo, Roberto Mendo, por motivos «laborales».

El primer edil de la capital berciana insiste en que Mendo «es concejal del equipo de gobierno hoy, lo será mañana y seguirá siéndolo a partir del día 1 de abril de 2024», fecha en la que explicó que el edil se reincorporará al mercado laboral «pero compatibilizándolo con su acta y con su desempeño como concejal del equipo de gobierno».

Respecto a una posible remodelación del equipo de gobierno, el regidor ponferradino dejó claro que no se hará antes del debate plenario de las cuentas municipales de 2024. «Cualquier hipotética reordenación de las funciones de los concejales del Partido Popular dentro del equipo de gobierno se acometerá en su caso y si procede después del pleno de presupuestos».

Morala insistió en defender la «normalidad absoluta» en el equipo de gobierno que integran PP y CB toda vez que Vox haya reiterado en varias ocasiones que el pacto que garantizaba la mayoría absoluta en la corporación «está roto».

«Seguimos trabajando, el equipo de gobierno funciona sólidamente, Coalición por El Bierzo y Partido Popular seguimos gobernando con absoluta y total normalidad, seguimos desempeñando cada uno nuestra función y estas cuestiones son como son, surgen y no hay que darle mayor transcendencia porque realmente no la tienen», indicó.

Mendo: «El día 1 de abril me incorporo a mi puesto de trabajo»

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Roberto Mendo, no quiso hacer ninguna declaración en la comparecencia de este jueves con motivo de la presentación de un robot fresadora a las puertas del Ayuntamiento. Tan solo se limitó a remitirse a las palabras pronunciadas instantes previos por el alcalde sobre el anuncio de la renuncia como concejal de Urbanismo que trasladó hace dos semanas a Morala.

«Sobre este tema, como bien a dicho el alcalde, yo me voy a remitir a sus palabras, no voy a hacer ninguna declaración, suscribir cada una de las palabras que ha dicho el alcalde sobre este tema y no voy a añadir nada más».

Mendo tan solo se salió del guión para confirmar que «el 1 de abril me incorporo a mi puesto de trabajo y es lo que ahora mismo está encima de la mesa, el resto es lo que ha dicho el alcalde, no hay nada más que decir ni que añadir».