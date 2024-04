El PSOE insiste en sus peticiones para aprobar la normativa de la ZBE

El grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de Ponferrada insiste en sus dos peticiones como condición para aprobar la normativa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y niega las acusaciones del equipo de gobierno sobre que los socialistas solo quieren «multar». Recuerdan que en los presupuestos municipales aparecen unos ingresos de un millón de euros en concepto de multas.

«¿De qué multas habla el equipo de gobierno? En el presupuesto en vigor se recoge entre los ingresos una cuantía de un millón de euros en concepto de multas. ¿Si el equipo de gobierno dice pensar tanto en la ciudadanía y en que no reciba multas, ¿va a dejar de sancionar aquellas conductas que deberían ser objeto de una multa?», se pregunta el PSOE en una nota de prensa.

Los socialistas añaden que si en 20 años solo ha habido un caso de alta contaminación, como asegura el bipartito, entonces «sólo se establecerían limitaciones en un día del total de 7.300 que supone ese período y, por supuesto, si se cumplen las limitaciones en ese día no habrá ninguna sanción».

Además insiste en que en el caso de que se produzca esa alta contaminación las limitaciones deben entrar de forma gradual. «Primero se limitará el acceso de vehículos sin etiqueta, si no mejoran los índices se limitará el acceso adicionalmente a los vehículos con distintivo C y así sucesivamente. Los vehículos 0 no tendrán limitación», insisten.