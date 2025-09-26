El PSOE critica la gestión del equipo de gobierno de Ponferrada: «No tienen proyectos ni ideas» Los socialistas denuncian la retirada de asuntos del orden del día, la confusión sobre el impuesto de vehículos y la ausencia de proyectos

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:13

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha emitido un comunicado en el que valora de forma negativa el pleno celebrado en el Ayuntamiento. Según la concejala Silvia Blanco, la sesión volvió a evidenciar «la inacción, la falta de gestión y de proyectos de futuro» del equipo de gobierno del Partido Popular.

Blanco destacó que antes de la convocatoria oficial se retiraron del orden del día asuntos relevantes, como la modificación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). En relación con esta ordenanza, recordó que en la Comisión de Hacienda «se dictaminó con los votos favorables del PP la supresión de la bonificación a los híbridos no enchufables», aunque horas más tarde «el propio concejal de Hacienda negó que se hubiese aprobado tal cuestión, asegurando que era lo que nosotros creíamos».

La concejala también señaló que lo mismo ocurrió con el acuerdo relativo al cierre de las piscinas, que, según indicó, se ha quedado «en anuncios y no pasa nunca a ser realidades».

Entre los asuntos debatidos en la sesión, el PSOE se refirió al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por el servicio de transporte urbano, derivado de la falta de un contrato en vigor. Blanco subrayó que su postura «no es contra la empresa, que ha realizado el servicio y que en ningún caso quedará sin cobrar lo que legítimamente le corresponde», sino contra «la gestión del equipo de gobierno, que no planificó a tiempo el nuevo contrato, obligando a una prestación irregular durante un periodo transitorio».

En el mismo comunicado, los socialistas defendieron la presentación de una moción «sobre el respeto de los derechos humanos de los y las Palestinas», con el objetivo de que el Ayuntamiento se pronunciara en favor de la paz y los derechos humanos.

Finalmente, Blanco afirmó que el pleno fue «de escaso contenido, donde los grandes problemas de la ciudad siguen sin respuesta, donde no se planifica ni define el futuro de Ponferrada y donde lo más constructivo proviene de las iniciativas de la oposición socialista».