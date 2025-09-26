leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de Las Médulas tras el incendio. César Hornija

El PSOE de Castilla y León reúne al sector forestal en un encuentro en Las Médulas

La cita, que se celebra este sábado 27 de septiembre en Puente Domingo Flórez, busca dar voz al territorio y avanzar en políticas de gestión forestal

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:41

El PSOE de Castilla y León celebrará mañana en la localidad leonesa de Puente Domingo Flórez, en el entorno de Las Médulas, una Conferencia Sectorial que reunirá a todos los implicados en el sector forestal de la Comunidad. Se trata de la tercera de estas jornadas organizadas por los socialistas, con el objetivo de ser «altavoz» del territorio y trabajar con políticas «de abajo a arriba».

El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, recordó que esta zona fue arrasada por un gran incendio forestal el pasado verano y destacó la relevancia estratégica de Castilla y León en este ámbito, tanto por la conservación de sus bosques como por su papel en la lucha contra la despoblación, la transición energética y la prevención de incendios.

«Castilla y León debe ser determinante de abajo a arriba. Queremos volver al territorio, al ámbito local y desde ahí ser altavoces con jornadas de diálogo con todos los sectores implicados», subrayó De la Rosa, quien recordó además que el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha insistido en trasladar al ámbito autonómico el gran pacto nacional contra el cambio climático impulsado por el Gobierno de España.

La cita contará con representantes del sector forestal, expertos en gestión y una amplia presencia del partido, encabezada por el secretario general Carlos Martínez y la vicesecretaria general Nuria Rubio.

