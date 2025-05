Los ponferradinos recuerdan la llegada de Zara: «Fue el boom, la locura de Ponferrada»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 27 de mayo 2025, 08:13 Comenta Compartir

«Fue el boom, la locura de Ponferrada». La ponferradina Lola Jiménez se apura a responder cuando se le pregunta por la apertura de la primera tienda de Zara en Ponferrada mientras hace un paréntesis en el café que se toma junto a una amiga en un bar situado en el parque del Hórreo, en el entorno de la calle Reyes Católicos en una mañana primaveral que enfila al verano.

«Todo el mundo era Zara, Zara, Zara, era el sitio de encuentro, vamos, que si no habías visto a alguien en semanas o meses te los encontrabas allí, era un punto de referencia, siempre estaba lleno», relata.

Un momento histórico que coincidió con el año del golpe de estado del teniente coronel Antonio Tejero que puso en jaque a España y, mirando hacia casa, con el cierre patronal decretado por la empresa Aceros Roldán en su planta de Santo Tomás de las Ollas, una de las punteras de la comarca, tras la huelga que mantuvieron sus 275 trabajadores.

Corría 1981 cuando el empresario leonés Amancio Ortega, nacido en la localidad de Busdongo de Arbás (Villamanín), ponía en marcha su primera tienda fuera de Galicia en su proceso de expansión, seis años después de su nacimiento en la calle Juan Flórez, en A Coruña, del que se cumplen 50 años.

Fue el 9 de mayo de ese añoen la ciudad de Ponferrada donde el gigante textil de Inditex dio el primer paso en su crecimiento comercial en España con la apertura de un establecimiento que entonces ya contaba con las secciones de mujer, hombre y niños, al igual que la primera que abrió en Galicia, según explican fuentes de la compañía.

Se situaba en la plaza República Argentina, en el centro de la ciudad, y por entonces supuso toda una revolución comercial para la capital berciana acostumbrada a sus tiendas tradicionales entre las que figuraban nombres tan conocidos como Almacenes Bodelón o Rime, entre otras. Todo ello en una capital del Bierzo que en ese momento superaba ya los 53.000 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Amancio Ortega siguió la ruta de la carretera Nacional VI que unía La Coruña con Madrid para iniciar su expansión en un concepto que revolucionó la industria a nivel mundial. El objetivo: crear una moda rápida, que se adaptara a los gustos del consumidor y con precios bajos. cerca de las fábricas situadas en la vecina localidad de Arteixo, que se convirtió en el buque insignia de la empresa Industria de Diseño Textil, más conocida como Inditex, el gigante textil español con 5.667 tiendas por todo el mundo y más de 165.000 empleados en nómina.

Imagen del local que ocupó la primera tienda de Zara en Ponferrada.

«Fue una novedad enorme, estábamos acostumbradas siempre a tener en Ponferrada los mismos comercios, Bodelón, Roe, Rime, había ya boutiques ya y todo», explica Luisa Zamora que al igual que su amiga recuerda la llegada de Zara a la ciudad. Por entonces ella trabajaba en Confecciones Filo, una de las tiendas míticas de la avenida de la Puebla que vivía en esos años su época dorada, «y la verdad es que los comercios de Ponferrada sí que notaron mucho Zara, pero bueno, le daba importancia a la ciudad». «Era el primer local así tan grande, con tantas cosas, aquella moda tan bonita...», remarca.

María José Luna recuerda «bien» el desembarco de Zara en Ponferrada. «Tenía 15 o 16 años de aquella y era la novedad qu viniera toda aquella ropa a Ponferrada por los comercios que había». Relata como sus padres le decían «vete a tres sitios, cógete allí la ropa» y el cambio que supuso. «Cuando abrió Zara se abrió todo un mundo para la gente joven sobre todo de aquella», remarca.

La moda masculina también tenía su espacio en la primera tienda de Zara en Ponferrada, un protagonismo que también mantiene a día de hoy. José Luis García Alejandre, vivió su apertura «como una novedad». Era para él «la entrada de un comercio que en ese momento estaba en auge, de moda, y al llegar a Ponferrada produjo lo que suele ocurrir en estos casos: inquietud por ver cómo era, entrar a visitar y a descubrir una tienda diferente», por la que también se dejó seducir.

El éxtasis de las rebajas

La época de rebajas en Zara suponía el éxtasis para una Ponferrada que ya había dejado atrás el sobrenombre de 'La Ciudad del Dólar' pero en la que el dinero corría aún gracias a la minería que aún se sustentaba y a Endesa. Eran largas colas de personas las que se agolpaban esperando que la tienda abriera sus puertas el primer día de descuentos para hacerse con las mejores gangas.

«Era como las colas de El Corte Inglés cuando hacen el primer día de rebajas, pues así era Zara, que nunca se vio en Ponferrada eso porque no tenía tiendas de ese nivel, de esa categoría, tan grandes, eran tienda de barrio, pequeñitas, y eso fue un desmadre», relata Lola Jiménez. «Era un descontrol total, ropa tirada por el suelo, muchísima gente...», apunta Luisa Zamorano.

Años después la tienda de Zara se trasladó al local situado en el número 26 de la calle Camino de Santiago, más grande y tan solo a escasos metros del primero que abrió el gigante textil en la ciudad.

Pilar González camina frente al espacio donde hoy se ubica el atelier de la reconocida diseñadora berciana Silvia Fernández. Ella vivió la llegada de la primera tienda de Zara a Ponferrada «como algo muy diferente porque estábamos acostumbrados o que teníamos tiendas muy buenas o sino las otras que no valían gran cosa y Zara era algo muy intermedio y, además, muy a la moda, muy moderno, muy juvenil, muy todo, mucha copia de las buenas», señala.

Recibió la firma con los brazos abiertos, no así su marcha del centro de la ciudad. «Lo recibí muy bien, lo que lo recibo es muy mal que la haya quitado, que se haya puesto el centro comercial donde se puso y que el centro de la ciudad lo estén dejando morirse», lamenta. Pilar González no recuerda el comienzo de las rebajas en la primera tienda de Zara pero sí en la segunda. «Había colas hasta buuuffff, hasta el fondo», describe. «Sí que fue muy importante y que ahora nos lo hayan quitado del centro todo, cuando fue la segunda tienda que montó en España no me parece bien», subraya.

La primera tienda de Zara se trasladó posteriormente al número 26 de la calle Camino de Santiago, que ocupa hoy el atelier de la diseñadora Silvia Fernández.

«La zona estaba más animada»

Es mediodía y los ponferradinos y ponferradinas apuran el momento de las compras en las calles del centro urbano antes de ir a comer. Mari Ángeles Álvarez residía justamente en el edificio situado encima de la primera tienda que abrió Amancio Ortega fuera de Galicia.

Ella vivió la llegada de Zara a la ciudad «con muchas expectativas», ya que «se supone que siempre cuando Inditex abre alguna tienda todo alrededor mejora». Y así fue. «La zona estaba más animada, más poblada, se movía más a nivel de comercio y todo, porque siempre se supone que atrae a mucha gente de Ponferrada y de fuera», destaca José Manuel Seco, que la acompaña.

Esta ponferradina no entiende todavía a día de hoy la estrategia que siguió el gigante textil a la hora de cerrar todas sus tiendas en el centro de la ciudad. «Al vivir encima yo veía el trasiego de gente continua, igual que pasó con Stradivarius, con todas las tiendas, no lo entiendo», indica. Un cierre que se tradujo en un cambio sustancial en la vida comercial de la ciudad. «Se ha notado muchísimo la decaída», señala Mari Ángeles Álvarez.

José Manuel Seco tiene claro que la marcha de Zara y el resto de las firmas al centro comercial El Rosal provocó la caída del sector a nivel local. «Un comercio que atrae gente aprovecha pero marchó Zara y los comercios cayeron en picado, se fueron todos al centro comercial y la gente que viene de fuera no para en el centro de Ponferrada, para en el centro».

Adiós a las tiendas de calle

El 14 de febrero de 2015 Zara echaba el cierre en el centro de Ponferrada. Una medida que se materializaba después de un primer intento que frenó el Ayuntamiento tras el compromiso alcanzado con la multinacional para mantenerla abierta al menos hasta el Mundial de Ciclismo 2014. Un total de 13 trabajadores fueron recolocados. La empresa también aceptó la petición de algunas de las empleadas de traslado a León y Madrid.

Fue el momento en el que desembarcó en el Centro Comercial El Rosal, la gran apuesta del grupo Inditex en ese momento con una estrategia que siguió con el resto de sus tiendas del grupo que en ese momento se repartían por el centro de Ponferrada: Pull and Bear, Stradivarius, Berska, Oysho y Zara Home, la última del gigante textil que cerró el 17 de julio de 2021, dentro del plan de digitalización de la multinacional en su apuesta por el comercio electrónico.

En la actualidad el grupo Inditex cuenta con un total de 13 tiendas en la provincia: 9 en León y 4 en Ponferrada. Es hoy por hoy el mayor grupo de gran distribución de moda del mundo y ha revolucionado el sector dando un giro a su historia. Una historia que lleva grabada a Ponferrada y sus gentes.

