L.A. presenta su nuevo disco en la Sala H de Ponferrada El músico mallorquín Luis Albert Segura vuelve a los escenarios con su último trabajo 'A modern Odyssey'

El músico mallorquín Luis Albert Segura L.A. presenta su nuevo directo en la Sala H de Ponferrada. El cantante vuelve a los escenarios coincidiendo con el lanzamiento de su trabajo 'A modern Odyssey', una prueba más de que su música sigue creciendo y evolucionando. El concierto tendrá lugar este sábado, 25 de octubre, a las 22:00 horas.

Lejos de replicar fórmulas pasadas, esta gira se concibe como un proyecto dinámico y mutable. L.A., que presentará en directo las canciones del nuevo EP y los éxitos de su carrera, ha diseñado un repertorio que experimentará una transformación continua tanto en el fondo (la selección de temas) como en la forma (los arreglos y la instrumentación).

La premisa central es ofrecer una experiencia única en cada parada: el público no asistirá al mismo espectáculo dos veces. Este enfoque asegura que la selección de canciones, el formato de la banda y la propia sonoridad del directo supondrán un giro radical respecto a lo planteado en sus anteriores giras, prometiendo una de sus propuestas escénicas más arriesgadas e interesantes hasta la fecha.

