Encina 2025

El pregón de Leo Harlem, gigantes y cabezudos y jazz este viernes en Ponferrada

Consulta todas las actividades de las fiestas patronales de la capital berciana para este viernes 29 de agosto

Ponferrada

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:28

La ciudad arranca sus celebraciones patronales con una jornada repleta de actividades para todos los públicos: desde la apertura del recinto ferial con su «hora sin ruido», pasando por el desfile de Gigantes y Cabezudos, hasta los conciertos de jazz, el esperado pregún del cómico Leo Harlem y la música de Broken Hips y Las 40 Sessions para cerra la noche por todo lo alto.

VIERNES 29 DE AGOSTO

19:00h. Inauguración Recinto Ferial 2025. Promoción 2*1 (al comprar una entrada, la segunda gratis). «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto ferial.

19:00h. Gigantes y Cabezudos. Salida del Auditorio Municipal acompañados por el GRUPO FOLCLÓRICO CULTURAL ALEGRÍA BERCIANA, hacia c/ M.a Eugenia Millaret, c/ La Asunción, av. Portugal y pl. Fernando Miranda, lugar donde se unirá la CHARANGA CON XEITO y LA ASOCIACIÓN DE PEÑAS, para dirigirse a la pl. del Ayuntamiento al pregón.

19:30h. KM251 Ponferrada es jazz -Tropical moon jazz band. Sexteto de jazz parisino y música criolla que recupera el espíritu y sonido del mítico Sídney Bechet. Un viaje desde el París de los años cincuenta hasta la música y tradición de las islas criollas del caribe Francés. Gratuito. Lugar: C/ Gil y Carrasco.

21:00h. KM251 Ponferrada es Jazz - Chicuelo&Marco Mezquida «del alma». Del alma es la tercera grabación conjunta que funde el versátil talento pianístico de Marco Mezquida y la guitarra mágica de Juan Gómez «Chicuelo». Música clásica, mediterránea, pop, baladas, jazz, folclórica y palos de flamenco. Entradas: 15€ a la venta en www.giglon.com Lugar: Teatro Municipal Bergidum.

21:30h. Pregón oficial del inicio de fiestas. A cargo de Leonardo González Feliz, más conocido como Leo Harlem, nació en Matarrosa del Sil, y aunque con siete años se trasladó a Valladolid, siempre ha llevado el nombre de la comarca del Bierzo por bandera, defendiendo con orgullo sus raíces, su forma de ser y sus valores. Comenzó su carrera casi por casualidad, tras una actuación espontánea en un bar que lo llevó a la final de El Club de la Comedia. Desde entonces, ha desarrollado una sólida trayectoria en teatro, televisión, radio y cine, convirtiéndose en uno de los humoristas más queridos y respetados del país. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

Al finalizar el acto de inicio de las Fiestas de la Encina, actuación musical del grupo berciano BROKEN HIPS

00:00h. Los 40 sessions. Con las actuaciones de TONY AGUILAR, creador de «Anda Ya», presentó programas de éxito como Fan Club y sigue al frente de «Del 40 al 1». Presentador del programa más internacional, «LOS40 Global Show» que se emite en 12 países cada domingo y DAVID ÁLVAREZ, Ponferradino, presentador y DJ en LOS40 de lunes a viernes de 11h a 14h, enamorado del mundo de la comunicación y la música. Hace radio por vocación y es DJ por diversión. Entrada gratuita. Lugar: Explanada antiguo centro comercial

