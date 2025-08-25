El programa completo de las fiestas de la Encina 2025 en Ponferrada Del 29 de agosto al 9 de septiembre la ciudad vive sus fiestas patronales con un completo programa de conciertos y actividades

Imágenes del espectáculo de los Gigantes y Cabezudos en Ponferradada.

Ponferrada tiene todo listo para llevar a cabo la celebración de las fiestas de la Encina. Las calles de la ciudad se llenarán de música y de actividades para que todos los bercianos tengan la oportunidad de participar y disfrutar en los festejos.

Viernes 29 de agosto

19:00h. INAUGURACIÓN RECINTO FERIAL 2025. Promoción 2*1 (al comprar una entrada, la segunda gratis). «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto ferial.

19:00h. GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida del Auditorio Municipal acompañados por el GRUPO FOLCLÓRICO CULTURAL ALEGRÍA BERCIANA, hacia c/ M.a Eugenia Millaret, c/ La Asunción, av. Portugal y pl. Fernando Miranda, lugar donde se unirá la CHARANGA CON XEITO y LA ASOCIACIÓN DE PEÑAS, para dirigirse a la pl. del Ayuntamiento al pregón.

19:30h. KM251 PONFERRADA ES JAZZ -TROPICAL MOON JAZZ BAND. Sexteto de jazz parisino y música criolla que recupera el espíritu y sonido del mítico Sídney Bechet. Un viaje desde el París de los años cincuenta hasta la música y tradición de las islas criollas del caribe Francés. Gratuito. Lugar: C/ Gil y Carrasco.

21:00h. KM251 PONFERRADA ES JAZZ - CHICUELO&MARCO MEZQUIDA «DEL ALMA». Del alma es la tercera grabación conjunta que funde el versátil talento pianístico de Marco Mezquida y la guitarra mágica de Juan Gómez «Chicuelo». Música clásica, mediterránea, pop, baladas, jazz, folclórica y palos de flamenco. Entradas: 15€ a la venta en www.giglon.com Lugar: Teatro Municipal Bergidum.

21:30h. PREGÓN OFICIAL DE INICIO DE LAS FIESTAS. A cargo de Leonardo González Feliz, más conocido como Leo Harlem, nació en Matarrosa del Sil, y aunque con siete años se trasladó a Valladolid, siempre ha llevado el nombre de la comarca del Bierzo por bandera, defendiendo con orgullo sus raíces, su forma de ser y sus valores. Comenzó su carrera casi por casualidad, tras una actuación espontánea en un bar que lo llevó a la final de El Club de la Comedia. Desde entonces, ha desarrollado una sólida trayectoria en teatro, televisión, radio y cine, convirtiéndose en uno de los humoristas más queridos y respetados del país. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

Al finalizar el acto de inicio de las Fiestas de la Encina, actuación musical del grupo berciano BROKEN HIPS

00:00h. LOS 40 SESSIONS. Con las actuaciones de TONY AGUILAR, creador de «Anda Ya», presentó programas de éxito como Fan Club y sigue al frente de «Del 40 al 1». Presentador del programa más internacional, «LOS40 Global Show» que se emite en 12 países cada domingo y DAVID ÁLVAREZ, Ponferradino, presentador y DJ en LOS40 de lunes a viernes de 11h a 14h, enamorado del mundo de la comunicación y la música. Hace radio por vocación y es DJ por diversión. Entrada gratuita. Lugar: Explanada antiguo centro comercial

Sábado 30 de agosto

10:30 a 21:00h. X CIUDAD DE PONFERRADA DE BILLAR A 3 BANDAS- FASE PREVIA. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00h. DIANAS Y ALBORADAS.

13:00h. II CONCENTRACIÓN DE PEÑAS. El punto de encuentro será la Plaza Tierno Galván a las 12:30 h., desde donde todas las peñas inscritas acompañadas por charangas, recorrerán diversos puntos de la ciudad (Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Encina, Avda. Pérez Colino, Plaza Julio Lazúrtegui) hasta llegar a la Plaza Fernando Miranda sobre las 15:00h, donde comeremos y nos divertiremos con las charangas y Dj ́s.

A las 19.00h, todas las peñas se desplazarán juntas hasta el Bulevar de La Rosaleda, donde tendrá lugar una gran fiesta con discoteca móvil, hinchables, fiesta de la espuma..., hasta las 00:00h. Información e inscripciones en areafiestas@ponferrada.org. Organiza: Concejalía de Fiestas. Colabora: Peña Maracada Berciana.

19:00h. APERTURA RECINTO FERIAL. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

22:00h. CONCIERTO TITO & TITA. Con la presencia de Aulas Corales de Ponferrada, Banda de Música Ciudad de Ponferrada y Mariachis Estampas de México. Venta de entradas: www.giglon.com. Silla: 10 € anticipada – 12 € taquilla. Grada: 5€ anticipada – 7 € taquilla. Menores de 16 años acompañados gratuito. Lugar: Auditorio Municipal.

00:00h. ACTUACIÓN ORQUESTA SAUDADE. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.

Domingo 31 de agosto

11:00h. DIANAS Y ALBORADAS.

13:00h. RUTA MAHOU MUSIC 2025. Pasacalles con charanga por la Calle Ancha, Paseo de San Antonio y Calle Saturnino Cachón. Autobús en Plaza del Ayuntamiento.

19:00h. APERTURA RECINTO FERIAL. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

20:00h. CIRCO SIN RED – «B.O.B.A.S.» CÍA JIMENA CAVALLETTI. Banda orquestal benéfica de actos sepulcrales. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Centro Luis Del Olmo.*Ver programa especial CIRCO SIN RED al final de la programación.

20:30 a 23:30h. ESCENARIO PONFERRADA. ACTUACIONES GRUPOS LOCALES - «ROSA CAIMAN, CHETT MIRANDA Y CASINO MONTREAL ». Entrada gratuita. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

22:00 y 23:00h. ESPECTÁCULO DE DRONES. A cargo de la empresa UMILES Drone Light Show, la cual ha participado en algunos de los eventos más relevantes a nivel nacional e internacional, como el estreno de las temporadas 17 y 19 del Hormiguero (Antena3), presentación de la película Mufasa o la premiere de la última película de Superman. Lugar: Auditorio Municipal.

Lunes 1 de septiembre

11:00h. DIANAS Y ALBORADAS.

12:00 a 14:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA ENCINA 2025. Del 01 al 09 de septiembre. Exposición colectiva en la que participan una veintena de artistas, entre pintores y escultores pertenecientes a la Asociación de Pintores del Bierzo. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:15h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Recepción de autoridades. Lugar: Parque del Temple.*Ver programa especial CIMA al final de la programación.

12:30h. INAUGURACIÓN DE CIUDAD MÁGICA 2025. Pregón oficial a cargo de BORJA VALLE BALONGA, capitán de la SD Ponferradina. Borja, se crio como futbolista en la SD Ponferradina, con cuyo primer equipo debutó en la campaña 2009-10. Su progresión le llevó al Celta B, al Ourense, para en 2014 fichar por el Oviedo y acabar convirtiéndose en una referencia para la afición carbayona. En 2016 recala en el Deportivo de La Coruña. Posteriormente probó la aventura internacional en Emiratos Árabes o Rumanía, además de pasar de nuevo por Oviedo y por Cartagena o Alcorcón.

En 2023 regresa a la Ponferradina para, en palabras del alcalde «ser santo y seña de un equipo cuya afición ha seguido siempre su carrera con cariño e interés. Lugar: Parque del Temple. *Ver programa especial CIMA al final de la programación.

17:00 a 20:00h. CIUDAD MÁGICA 2025- «38 EDICION». Apertura de talleres. Lugar: Parque del Temple. *Ver programa especial CIMA al final de la programación.

18:00 a 21:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

19:00h. CASA DE ANDALUCÍA. Inauguración de la caseta flamenca, con la presencia de autoridades. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

19:00h. APERTURA RECINTO FERIAL. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto.

20:30h. APERTURA CASA DE ANDALUCÍA. Actuación del coro rociero «VIRGEN DE LA ESTRELLA». Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:30 a 23:30h. ESCENARIO PONFERRADA. ACTUACIONES GRUPOS LOCALES – «MÖSZ, MEZZOFORTE SOUND MACHINE Y MAÑANA VIERNES.» Entrada gratuita. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

21:00h. CIRCO SIN RED – «CARENA» LA CÓRCOLES. Espectáculo de funambulismo que quiere humanizar la disciplina, acercándola al público. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Parque de La Concordia. *Ver programa especial CIRCO SIN RED al final de la programación.

Martes 2 de septiembre

11:00h. DIANAS Y ALBORADAS.

11:00 a 14:00h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

12:00 a 14:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

17:00 a 20:00h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

18:00 a 21:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

19:00h. APERTURA RECINTO FERIAL. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. APERTURA CASA DE ANDALUCÍA. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. CIRCO SIN RED – «CONTROL FREAK IN THE WILD», CÍA EN RESIDENCIA, COLABORACIÓN CON OTRAMANO. El artista Kulu Orr presentará su adaptación al espacio callejero, del singular trabajo Control Freak ofrecido en temporadas anteriores en el Teatro Municipal Bergidum. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

20:30 a 23:30h. ESCENARIO PONFERRADA. ACTUACIONES GRUPOS LOCALES – «NOWIE &THE BARBERS, CUMBIA ATÓMICA Y MAZU». Entrada gratuita. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

21:00h. CASA DE ANDALUCÍA. Sevillanas a cargo del grupo JAZMÍN Y PEINETAS DEL NARAYA. Castañuelas por el grupo AZAHAR. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

Miércoles 3 de septiembre

11:00h. DIANAS Y ALBORADAS.

11:00 a 14:00h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

12:00 a 14:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00 a 13:30h. SET DE ESRADIO BIERZO 98.7 FM». Programa de radio en estricto directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Taller infantil de la mano de LEK (centro de ocio infantil en Ponferrada).Lugar: Plató exterior en la plaza de la Encina.

17:00 a 20:00h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

18:00 a 21:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

19:00h. APERTURA RECINTO FERIAL – DÍA DEL NIÑO. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. APERTURA CASA DE ANDALUCÍA. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. CIRCO SIN RED – «TARTANA», CÍA TROCOS LUCOS. Espectáculo de carácter desenfadado y con un alto nivel técnico en las principales técnicas circenses: la báscula coreana y los equilibrios sobre manos. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

20:30 a 23:30h. ESCENARIO PONFERRADA. ACTUACIONES GRUPOS LOCALES – «ROTOVATOR, HIGGS, PÁNICO! Y VONTRIER». Entrada gratuita. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

21:00 a 23:00h. SET DE TV: LA 8 BIERZO MAGAZINE. Programa en directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Lugar: Plató exterior en plaza de la Encina.

21:00h. CASA DE ANDALUCÍA. Actuación grupos infantiles: LUNARES, SALAMERAS, ALEGRÍA, FUSIÓN FLAMENCA, AZUQUITA Y MENEITO. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

Jueves 4 de septiembre

09:00h. XIV CAMPEONATO DE TIRO ARMA CORTA. Organiza: Policía Municipal y Concejalía de Deportes. Lugar: Galería del Club de Tiro Montecastro (Polígono Industrial de Cabañas Raras).

10:00 a 14:00h. «COMO EL PASO DEL TIEMPO». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

10:30 a 21:00h. X CIUDAD DE PONFERRADA DE BILLAR A 3 BANDAS – FASE PREVIA. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00 a 14:00h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

12:00 a 14:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00 a 13:30h. SET DE ESRADIO BIERZO 98.7 FM». Programa de radio en estricto directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Taller infantil de la mano de LEK (centro de ocio infantil en Ponferrada). Lugar: Plató exterior en la plaza de la Encina.

16:30 a 20:30h. «COMO EL PASO DEL TIEMPO». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

17:00 a 20:00h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

18:00 a 21:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Taller impresión digital en la Música a cargo de Luis Alves. Lugar: La Térmica Cultural.

19:00h. INAUGURACIÓN COME Y CALLE. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

19:00h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Presentación del libro de Jaime Bajo «Latidos en el corazón del groove», ed. Lenoir 2025 Lugar: La Térmica Cultural.

19:00h. APERTURA DEL RECINTO FERIAL. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. APERTURA CASA DE ANDALUCÍA. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. CIRCO SIN RED – «NÜSHU», CÍA CAPICÚA. Espectáculo que habla a través del cuerpo, el silencio y el caos, con acróbatas que trabajan, cosen, bailan, ríen y trepan en un taller de costura transgresor. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

21:00h. ACTUACIÓN MARIACHIS ESTAMPAS DE MÉXICO. Gratuito. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

21:00 a 23:00h. SET DE TV: LA 8 BIERZO MAGAZINE. Programa en directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Lugar: Plató exterior en plaza de la Encina.

21:00h. CASA DE ANDALUCÍA. Actuación flamenco a cargo de los grupos: PASIÓN FLAMENCO, CABALES, AÍRE QUE RESPIRO Y TRIANA. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

23:00h. ACTUACIÓN LOS REBELDES. En la Barcelona de 1979, tras 2 años compaginando actuaciones en solitario y con su primer grupo (Chocopolvo), Carlos Segarra funda LOS REBELDES junto con Aurelio Morata y Moisés Sorolla. En sus 45 años de carrera, rozan el millón de discos vendidos y figuran en las enciclopedias de rock como la primera y más importante banda de rockabilly del panorama musical español. Entrada gratuita. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

00:00h. ACTUACIÓN ORQUESTA FLORIDA. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.

Viernes 5 de septiembre

10:00 a 14:00h. «COMO EL PASO DEL TIEMPO». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

10:30 a 21:00h. X CIUDAD DE PONFERRADA DE BILLAR A 3 BANDAS – FASE PREVIA. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00 a 14:00h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

12:00 a 14:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00h. MENÚ ESPECIAL FIESTAS DE LA ENCINA. Gastrobares Ponferrada. Lugar: Plaza de Abastos.

12:00 a 13:30h. SET DE ESRADIO BIERZO 98.7 FM». Programa de radio en estricto directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Taller infantil de la mano de LEK (centro de ocio infantil en Ponferrada). Lugar: Plató exterior en la plaza de la Encina.

13:00h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Actuación The Soulful Trio. Lugar: La Térmica Cultural.

13:00 a 01:00h. COME Y CALLE. Food trucks, música y ocio familiar.

14:30h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Alldayer a cargo de Sandra Teeangekicks y Pablo Heartbeat. Lugar: La Térmica Cultural.

16:30 a 20:30h. «COMO EL PASO DEL TIEMPO». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

17:00 a 20:00h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

18:00 a 21:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

19:00h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Apertura exposición «Ya lo ves 45 años». Lugar: La Térmica Cultural.

19:00h. APERTURA DEL RECINTO FERIAL. «Hora sin ruido», de 19:00 a 20:00h. Lugar: Explanada recinto.

19:00h. PASACALLES, con la Banda de Gaitas Castro Bergidum. Recorrido: Plaza de los Cantos y Avenida Galicia (Cuatrovientos).

19:00h. PASACALLES, con el grupo Templarios del Oza. Recorrido: C/ Doctor Fleming, C/ La Paz, Plza. Julio Lazúrtegui, Avda. De España, Plaza Fernando Miranda, Avda. Valdés, Parque Provincia Del Bierzo.

19:00h. PASACALLES con la Asociación Cultural Abelladeira. Recorrido: Avda. De La Martina, Avda. Portugal (Flores del Sil).

19:15h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Mesa redonda sobre Menta moderada por Fernando Tascón, periodista. Lugar: La Térmica Cultural.

19:30h. APERTURA CASA DE ANDALUCÍA. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. JOAQUÍN PAJARÓN Radio Pajaronia. Espectáculo de humor en formato podcast, creado por el cómico asturiano Joaquín Pajarón que se caracteriza por la improvisación y la interacción con el público. Precio: 15 €. Venta de entradas en taquilla del Teatro Municipal Bergidum y en www.giglon.com. Lugar: Teatro Municipal Bergidum.

21:00 a 23:00h. SET DE TV: LA 8 BIERZO MAGAZINE. Programa en directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Lugar: Plató exterior en plaza de la Encina.

21:00h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Mini-set Homenaje a Menta. Lugar: La Térmica Cultural.

21:00h. ACTUACIÓN DUBBI KIDS. Espectáculo familiar con música en directo y mucho ritmo. Dubbi Kids celebra su 10o aniversario con un show pensado para que peques y mayores canten, bailen y disfruten juntos. Lugar: Centro Comercial El Rosal.

21:00h. CASA DE ANDALUCÍA. Actuación HELENA SANZ Y COMPAÑÍA. Concurso de sevillanas. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

22:15h. JOAQUÍN PAJARÓN Radio Pajaronia. Espectáculo de humor en formato podcast, creado por el cómico asturiano Joaquín Pajarón que se caracteriza por la improvisación y la interacción con el público. Precio: 15 €. Venta de entradas en taquilla del Teatro Municipal Bergidum y en www.giglon.com. Lugar: Teatro Municipal Bergidum.

23:00h. ACTUACIÓN FORMULA V. Fórmula V es el grupo insignia que mayor número de éxitos ha creado en nuestro país, creadores de canciones que perduran a través de los años y las modas, y que forman parte de la memoria histórica del Pop en los países de habla hispana. Un encuentro musical multigeneracional para todas las edades donde todos sus himnos, absolutamente todos, forman parte de nuestras vidas. Gratuito. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

23:30h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Allnighter en Pub Gatopardo con Ernie Lonesome Shack y Virginia.

00:00h. ACTUACIÓN ORQUESTA LA FÓRMULA. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.

Sábado 6 de septiembre

10:00h. XVIII TORNEO BENJAMÍN ENCINA 2025. Organiza: CD La Morenica. Lugar: Campos Ramón Martínez.

10:00 a 14:00h. «COMO EL PASO DEL TIEMPO». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

10:30 a 21:00h. X CIUDAD DE PONFERRADA DE BILLAR A 3 BANDAS – FASE FINAL. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00 a 14:30h. MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

11:00 a 13:00h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

11:30h. GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: pl. del Ayuntamiento, pl. de la Encina, c/ Gil y Carrasco, av. del Castillo, pl. Fernando Miranda, Ciudad Mágica, av. Portugal, C/ La Asunción, c/ M.a Eugenia Millaret, Auditorio Municipal, acompañados por tamboritero.

12:00h. XLIV FERIA CERÁMICA - EMBARRARTE 2025. Comienzan los talleres de Modelado con el escultor Amancio González, contando con la colaboración del artista berciano Jorge Solana. Inicio del taller POLICROMIA con la escultora y especializada en técnica en policromía Roni Herran. Lugar: Parking C/ Obispo Osm

12:00h. MERCADO MEDIEVAL. Pregón inaugural a cardo de la corporación municipal, acompañada de un pasacalles musical «TURDIÓN MEDIEVAL», del teatro de «ARTEKENDAL» y el cetrero con sus aves rapaces. Lugar: Jardines del Sil.

12:00 a 14:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00h. PASACALLES con el Grupo de Danzas y Gaitas El Castro. Recorrido: C/ gil y Carrasco, Plaza de La Encina, Plaza Del Ayuntamiento, Plaza Tierno Galván, e Inauguración de la feria de la cerámica.

12:30 a 18:00h. TORNEO DE LA ENCINA MEMORIAL ELLIOT SOAR. Organiza: Bierzo Rugby. Lugar: Estadio Municipal de Atletismo Colomán Trabado.

12:30h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Sesión Vermú en el Turco de Manila.

13:00h. INAUGURACIÓN DE LA XLIV FERIA DE LA CERÁMICA, con la presencia de autoridades. Lugar: Parking c/ Obispo Osmundo.

13:00h. CIUDAD MÁGICA 2025. «38 EDICIÓN». Cierre de todos los talleres y clausura de la Ciudad Mágica 2025. Lugar: Parque del Temple.

13:00h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Actuación Gekko. Lugar: Plaza de San Lorenzo

13:00 a 01:00h. COME Y CALLE. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

16:00h. IV TORNEO LA ENCINA TIRO CON ARCO. Organiza: Club Tiro con Arco Ponferrada. Lugar: Estadio Municipal de Atletismo Colomán Trabado.

16:30 a 20:30h. «COMO EL PASO DEL TIEMPO». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

17:00 a 22:00h. XLIV FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2025. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

17:30h. CD PONFESALA TRIANGULAR. Entre Albense de Alba de Tormes y Composala de Santiago de Compostela. Organiza: CD Ponfesala. Lugar: Pabellón Municipal Lydia Valentin.

18:00 a 21:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

18:30h. CARRERA DE COLOR. Si quieres disfrutar de esta divertida y colorida experiencia, mientras haces deporte, realiza tu inscripción en la web www.3kmdecolor.com. Recorrido: salida c/ Gil y Carrasco, donde previamente los participantes deberán haber recogido sus bolsas donde obtendrán su dorsal, una camiseta, gafas, y 3 bolsas de color. Tras la carrera de color, en el Bulevar de la Rosaleda, dará comienzo la gran fiesta de color, con hinchables gigantes y macro discoteca, hasta el inicio de la actuación de la orquesta. Apta para todos los públicos. Precio inscripción: 10 €. Organiza: Bierzo Natura y Concejalía de Fiestas.

18:30h. CAMPEONATO BOLO BERCIANO. Organiza: Concejalía de Medio Rural. Lugar: Instalaciones Municipales de la Avenida La Libertad.

19:00h. APERTURA RECINTO FERIAL. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto.

19:00h.PASACALLES con la Banda de Gaitas Castro Bergidum. Recorrido: Plaza John Lennon, avda. América, Plaza Ángel Cacharron, avda. Huertas del Sacramento.

19:00h. PASACALLES con el Grupo de Gaitas de Fuentesnuevas. Recorrido: C/ Doctor Fleming, C/ La Paz, Plaza Julio Lazúrtegui, Avda. De España, Plaza Fernando Miranda, Avda. Valdés, Parque Provincia del Bierzo.

19:00h. PASACALLES con el grupo Folklorico Cultural Alegría Berciana. Recorrido: Avda. De La Martina, Avda. Portugal (Flores del Sil).

19:00h. PASACALLES con el Grupo Templarios Del Oza. Recorrido: Plaza de Los Cantos y Avda. Galicia (Cuatrovientos).

19:00h. PASACALLES con la Banda de Gaitas del Centro Galicia en Ponferrada. Recorrido: C/ La Paz, C/ El Cristo, Avda. Pérez Colino, Plaza Navaliegos, C/ Sierra Pambley y Plaza Fernando Miranda.

19:30h. APERTURA CASA DE ANDALUCÍA. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. PONFEROCK - «EL DROGAS, LOS DE MARRAS Y PERRO FUTURO». Con las actuación de: PERRO FUTURO grupo Ponferradino- Vigués fundado a pricipios de 2024, que apuesta por sus propias creaciones y cuenta con un repertorio basado en 14 temas propios + 3 covers que van variando según el momento y el lugar; LOS DE MARRAS grupo de rock caracterizado por unas letras directas, emocionales, desgarradas y viscerales donde todo el mundo se siente representado de alguna manera en su vida sin tener que recurrir al diccionario para comprenderlas y EL DROGAS icono músico español, que fue vocalista y bajista en la legendaria banda de rock Barricada durante casi 30 años, y ha triunfado también con sus numerosos álbumes en solitario. Venta de entradas: www.enterticket.es. Precio: 25€. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

20:30h. CONCIERTO GRAMOLA SWING. Gastrobares Ponferrada. Lugar: Mercado de Abastos.

21:00h. XLIV FERIA CERÁMICA - EMBARRARTE 2025. «RAKÚ AL ATARDECER». Demostración de la técnica japonesa de cocción cerámica del Rakú por los ceramistas, el berciano Javier G. Santalla y Rocío Aguado. Lugar: Parking C/ Obispo Osm

21:00h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Actuación The Slingshots. Lugar: Plaza de San Lorenzo.

21:00h. ACTUACIÓN LUIS ZAHERA. El actor gallego presenta Chungo, un monólogo que mezcla humor, anécdotas personales y una buena dosis de ironía. Lugar: Centro Comercial El Rosal.

21:00h. CASA DE ANDALUCÍA. Actuación GRUPO POP. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

21:00h. ACTUACIÓN ORQUESTA FINISTERRE. Lugar: Explanada antiguo Centro Comercial.

22:30h. CONCIERTO BANDA CIUDAD DE PONFERRADA. Gratuito. Lugar: Plaza del Ayuntamiento

23:30h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Allnighter en Sala Cocodrilo Negro.

00:00h. ACTUACIÓN ORQUESTA FUNÇAO PÚBLICA. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.

Domingo 7 de septiembre

10:00h. TRIAL DE LA ENCINA. Organiza: Club Deportivo Moto Bierzo. Lugar: Inmediaciones de Roldán (Santo Tomás de las Ollas).

10:00 a 14:00h. «COMO EL PASO DEL TIEMPO» Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

10:00h. TORNEO DE LA ENCINA DE BALONCESTO. Organiza: CDP. Lugar: Pabellón Municipal Lydia Valentín.

10:30 a 14:00h. X CIUDAD DE PONFERRADA DE BILLAR A 3 BANDAS – FASE FINAL. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00 a 14:00h. XLIV FERIA CERÁMICA DE PONFERRARA EMBARRARTE 2025. Continúan los talles de Modela con Amancio y Jorge Solana y de Policromía con Roni Herran. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

11:00h. DIANAS Y ALBORADAS.

11:00h. XXXVI MILLA DE LA ENCINA. Carreras infantiles y élite. Lugar: Avenida Pérez Colino.

11:00 a 14:30h. MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

11:00h. OFRENDA FLORAL MOTERA. Ofrenda a la Virgen de La Encina, organizada por Tierras del Norte y Cuervos Rojos. Todas aquellas personas que deseen realizar su ofrenda pueden asistir libremente. Al finalizar recorrerán varias calles de la ciudad. Lugar: Basílica de La Encina.

11:30h. IX ENCUENTRO TAMBORITEROS. Pasacalles por los diferentes barrios de la ciudad, acompañados por los gigantes. Reunión y salida: Plaza Julio Lazurtegui.

12:00 a 14:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:30h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Sesión Vermú en el Turco de Manila.

13:00h. IX ENCUENTRO DE TAMBORITEROS ENCINA 2025. Baile popular con la intervención de todos los tamboriteros participantes, acompañados por los gigantes. Lugar: Plaza de la Encina.

13:00h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Actuación Swing Ton Ni Song. Lugar: Plaza de San Lorenzo.

13:00 a 01:00h. COME Y CALLE. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

16:30 a 20:30h. «COMO EL PASO DEL TIEMPO». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

17:00 a 22:00h. XLIV FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2025. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

17:00h. IV TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO CIUDAD DE PONFERRADA. TRIANGULAR SENIOR: Femenino Ponferradina, Astorga femenino, CD Ejido. CADETE – JUVENIL: C.D Ponferradina, Real Aéreo Club, CD Ejido y Atlético Trobajo del Camino. ALEVÍN – INFANTIL: Femenino Ponferradina, Atlético Trobajo del Camino. Organiza: C.D. Ponferrada Fútbol. Lugar: Campos Ramón Martínez.

18:00 a 21:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

19:00h. PASACALLES con el Grupo de Danzas y Gaitas El Castro. Recorrido: C/ Doctor Fleming, C/ La Paz, Plaza Julio Lazúrtegui, Avda. De España, Plaza Fernando Miranda, Avda. Valdés, Parque Provincia del Bierzo.

19:00h. PASACALLES con el Grupo Folkorico Cultural Alegría Berciana. Recorrido: C/ Gil y Carrasco, Plaza de La Encina, Plaza del Ayuntamiento y Plaza Tierno Galván.

19:00h. PASACALLES con la Banda de Gaitas del Centro Galicia en Ponferrada. Recorrido: Plaza John Lennon, Avda. América, Plaza Ángel Cacharon, Avda. Huertas del Sacramento.

19:00h. PASACALLES con la Asociación Cultural Abelladeira. Recorrido: C/ El Cristo, Avda. Pérez Colino, Plaza Navaliegos, C/ Sierra Pambley y Plaza Fernando Miranda.

19:00h. PASACALLES con el Grupo de Gaitas de Fuentesnuevas. Recorrido: Plaza de Los Cantos y Avda. Galicia (Cuatrovientos).

19:00h. APERTURA DEL RECINTO FERIAL. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. APERTURA CASA DE ANDALUCÍA. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

21:00h. ACTUACIÓN ORQUESTA PANAMÁ. Lugar: Explanada antiguo Centro Comercial.

21:00h. PASACALLES de los grupos participantes en el Festival Folklórico. Lugar: Desde la antigua Iglesia de San Antonio, hacia la plaza del Ayuntamiento.

21:00h. VII EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Actuación The Buttshakers. Lugar: Plaza de San Lorenzo.

21:00h. ACTUACIÓN DANI FONTECHA. El cómico de El Hormiguero y Comedy Central sube al escenario con un monólogo cargado de humor cotidiano y situaciones con las que todo el mundo se sentirá identificado. Lugar: Centro Comercial El Rosal.

21:00h. CASA DE ANDALUCÍA. Actuación de CARLOS. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

21:00h. XLIV FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2025. «RAKÚ AL ATARDECER», técnica japonesa de cocción cerámica con Javier G. Santalla y Rocío Aguado. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

21:30h. FESTIVAL FOLKLÓRICO. Actuación de las bandas de gaitas y baile tradicional:Grupo folklórico-cultural Alegría Berciana, Grupo folklórico- Cultural Templarios de Oza; Grupo de danzas y gaitas El Castro; Banda de gaitas del centro de Galicia en Ponferrada; Asociación cultural Abelladeira; Banda de gaitas Castro Bergidum. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

22:00h. CONCIERTO LEIVA – TOUR GIGANTE 2025.Leiva, es un cantautor y multiinstrumentista español de rock. En 1999, formó junto a Rubén Pozo la banda de pop rock Pereza, con la que grabó seis discos hasta su separación en 2011. Tras la disolución del grupo, inició una carrera como solista de rock alternativo, en la que lleva seis discos de estudio y un directo, titulado Madrid Nuclear. Su último trabajo, bautizado como Gigante. Venta de entradas: www.leivaentradas.com. Precio: 42€ pista, 40€ grada. Lugar: Auditorio Municipal.

23:55h. GRAN SESIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de Pirotecnia Pibierzo. Lugar: Entorno Puente del Centenario. 00:30h. ACTUACIÓN ORQUESTA OLYMPUS. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.

Lunes 8 de septiembre

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00h. GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde el ayuntamiento para incorporarse a la Procesión Solemne de la Virgen de la Encina. Lugar: Plaza Ayuntamiento.

11:00 a 14:00h.XLIV FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2025. Continúan los talleres de Modelado y Policromía. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

11:00 a 14:30h. MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

11:00h. RECEPCIÓN DE AUTORIDADES Acto Institucional del Día del Bierzo. Lugar: Salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada.

11:00h. DESFILE DE GRUPOS DE FOLKLORE LOCALES VESTIDOS CON TRAJES REGIONALES. Se dirigirán hasta la Basílica de la Encina, donde se realizará la ofrenda floral. Inicio en el Paseo de San Antonio, con la participación de: Casa de Andalucía encargada de colocar la ofrenda de flores, Grupo folklórico Cultural Templarios de Oza, Grupo folklórico Cultural Alegría Berciana, Banda de Gaitas Fuentesnuevas, Indumentaria tradicional Bellas Artes Arpil, Asociación Cultural Abelladeira, Grupo de Danzas y Gaitas El Castro.

ORDEN DESFILE: Casa de Andalucía. Grupo de danzas y gaitas El Castro. Asociación cultural Abelladeira.Indumentaria tradicional Bellas Artes Arpil. Grupo folklórico – cultural Alegría Berciana. Banda de gaitas Fuentesnuevas. Grupo folklórico- cultural Templarios de Oza. LOS GRUPOS NO RELACIONADOS Y LAS PERSONAS INDIVIDUALES VESTIDAS DE TRAJE REGIONAL, SE COLOCARÁN AL FINAL DEL DESFILE.

11:30h. La corporación de Ponferrada y demás autoridades, bajo mazas, se dirigen desde el Ayuntamiento a la plaza de la Encina, por la calle del Reloj, para incorporarse a la PROCESIÓN SOLEMNE DE LA VIRGEN DE LA ENCINA.

12:00h. PROCESIÓN SOLEMNE, CON LA VENERADA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA ENCINA. Recorrido de la procesión: Plaza de la Encina, C/ Paraisín, C/ Jardines, Plaza del Ayuntamiento.

ORDEN DEL DESFILE: Grupo de danzas y gaitas El Castro. Asociación cultural Abelladeira. Indumentaria tradicional Bellas Artes Arpil. Grupo folklórico – cultural Alegría Berciana. Banda de gaitas Fuentesnuevas. Grupo folklórico- cultural Templarios de Oza. Casa de Andalucía.

12:00 a 14:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:30h. SOLEMNE EUCARISTÍA DEL BIERZO EN TORNO A SU PATRONA. Al finalizar, el Sr. alcalde del Ayuntamiento de BERLANGA DEL BIERZO, D. Cesar Álvarez Rodríguez presentará la tradicional OFRENDA A LA VIRGEN, en nombre de Berlanga del Bierzo, Langre, San Miguel de Langre y Barrio de Langre. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

13:00 a 01:00h. COME Y CALLE. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

17:00 a 22:00h. XLIV FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2025. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

18:00 a 21:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

19:00h. TRADICIONAL DESFILE DE CARROZAS, GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido: av. Portugal, gta. Templario, puente Nuevo del Ferrocarril, av. Valdés, Camino de Santiago, pl. Lazurtegui, av. La Puebla, c/ General Vives, gta. de la Carrasca y c/ Ancha hacia el Ayuntamiento. Organiza: Ayuntamiento de Ponferrada. Colabora: Asociación de Peñas de Ponferrada.

19:00h. APERTURA RECINTO FERIAL. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. APERTURA CASA DE ANDALUCÍA. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

21:00h. MUESTRA DE LA CANCIÓN BERCIANA. Orden de actuación: Ronda «El Salvador» Toral De Merayo. Coral Virgen Del Carmen. Coral Santa Rita. Bierzo Canta. Rondalla Musical Amigos. Grupo «Los Exquisitos». Coral Siloa. Solera Berciana. Voces De Montes Aquilianos. Ronda Amigos Del Bierzo. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

21:00h. CASA DE ANDALUCÍA. Actuación GRUPO FLAMENCO. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

21:00h. ACTUACIÓN ORQUESTA ORIGEN. Lugar: Explanada antiguo Centro comercial.

21:00h. ACTUACIÓN MAGO RONCERO. Magia visual, humor y participación del público en un espectáculo pensado para sorprender a grandes y pequeños. Un cierre de fiestas lleno de ilusión. Lugar: Centro Comercial El Rosal.

22:00h. CONCIERTO MARÍA BECERRA. Cantante argentina que ha logrado trascender fronteras y consolidarse como una figura internacional en la música. Fusiona géneros como el pop, reggaetón y el trap. Sus canciones y videos musicales tienen millones de reproducciones, consolidándola como una de las artistas argentinas más escuchadas a nivel mundial. Venta de entradas: www.vivaticket.es. Precio: 30€.

00:30h. ACTUACIÓN ORQUESTA PARÍS DE NOIA. Lugar: Explanada antiguo Centro comercial.

Martes 9 de septiembre

9:00h. XXVIII TORNEO DE PETANCA. Organiza: CD Temple Petanca. Lugar: Parque Botánico del Temple.

11:00h. DIANAS Y ALBORADAS.

11:00 a 14:00h.XLIV FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2025. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

11:00 a 14:30h. MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

12:00 a 14:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00h. MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. Ofrenda a la Virgen de la Encina de flores y frutos de la tierra; por parte de los pedanías, asociaciones y barrios del Ayuntamiento de Ponferrada, acompañados de la corporación municipal. Todas las ofrendas serán donadas al hogar del transeúnte. Lugar: Basílica de la Encina. Organiza: Concejalía de Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada.

13:00h. COME Y CALLE. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

17:00 a 21:00h. XLIV FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2025. 21:00h. Clausura de la XLIV Feria de la Cerámica. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

18:00 a 21:00h. EXPOSICIÓN DE PINTURA. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. MERCADO MEDIEVAL. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

18:30h. PARTIDO AMISTOSO EN BENEFICIO DEL COMEDOR SOCIAL. S.D. Ponferradina Veteranos – Veteranos Ponferrada. Organiza: C.D. Veteranos Ponferrada. Lugar: Campos Ramón Martínez.

19:00h. APERTURA RECINTO FERIAL. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto.

19:00h. CONCIERTO INFANTIL PICA PICA. Grupo de música y teatro infantil, que ha alcanzado gran popularidad entre los niños, por sus divertidos espectáculos y la interpretación de canciones para toda la familia. Gratuito. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

19:30h. CASA DE ANDALUCÍA. Fin de fiesta. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

22:00h. ACTUACIÓN ORQUESTA PANORAMA. Lugar: Explanada antiguo Centro Comercial.

22:30h. DEGUSTACIÓN SOPAS DE AJO. Colabora: Asoc. De peñas Ponferrada. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.

23:30h. MERCADO MEDIEVAL. Pasacalles de despedida, a cargo de «TURDIÓN MEDIEVAL». Lugar: Jardines del Sil.