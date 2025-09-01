Ponferrada suspende el Trial de la Encina para evitar incidencias medioambientales La prueba se iba a desarrollar el próximo domingo, 7 de septiembre

Imagen de una prueba de trial celebrada en Pobladura de las Regueras.

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:49

El Ayuntamiento de Ponferrada y el Club deportivo Moto Bierzo anunciaron este lunes, 1 de septiembre, la suspensión del Trial de la Encina, independientemente de las condiciones climatológicas que pueda haber, con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidencia que pueda provocar problemas medioambientales después de la oleada de incendios vivida a lo largo del mes de agosto.

La prueba se iba a desarrollar el próximo domingo, 7 de septiembre, en el circuito habitual situado en Santo Tomás de las Ollas.

Desde la organización piden a la ciudadanía comprensión por la decisión adoptada y espera causar el menor perjuicio posible para los participantes, a la espera de poder retomar la prueba cuando las condiciones meteorológicas sean más favorables.