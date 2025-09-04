Ponferrada se prepara para vivir una explosión de color este sábado 6 de septiembre 3 kilómetros de deporte, música y diversión arrancan desde la calle Gil y Carrasco hasta el Bulevar de la Rosaleda, culminando en una fiesta de color con hinchables y macro discoteca

La ciudad berciana celebrará este sábado una de las actividades más esperadas de las Fiestas de la Encina 2025: la Carrera de Color. 3 km de diversión, una cita lúdica y abierta a todas las edades que combinará deporte, música y diversión.

La jornada comenzará a las 16:30 horas con la recogida de dorsales y bolsas de participante. Estas incluyen camiseta oficial, gafas protectoras y polvos de colores.

La salida de la prueba está fijada para las 18:30 horas desde la calle Gil y Carrasco, junto al Castillo de Ponferrada, y la meta se situará en el Bulevar de la Rosaleda, en la explanada del antiguo centro comercial.

A lo largo de los 3 kilómetros de recorrido, los corredores atravesarán cinco puntos de color, donde serán rociados con polvos en tonos vibrantes al ritmo de la música. Al finalizar, a partir de las 20:30 horas, tendrá lugar una gran fiesta con hinchables y actividades para todas las edades y una macro discoteca como cierre hasta el comienzo de la orquesta.

La inscripción tiene un coste de 10 euros y puede formalizarse en la web oficial (www.3kmdecolor.com) o en las oficinas de Bierzo Natura en la calle El Reloj en Ponferrada.

Un sábado lleno de actividades

La Carrera de Color forma parte de un intenso programa de las Fiestas de la Encina. Durante todo el día, Ponferrada acoge el Mercado Medieval, la XLIV Feria de la Cerámica (Embarrarte), pasacalles de Gigantes y Cabezudos, sesiones vermú, talleres de animación y competiciones deportivas.

Por la noche, la oferta se completa con el festival PonfeRock, que reunirá a El Drogas, Los de Marras y Perro Futuro en un concierto de entrada gratuita, además de las actuaciones del Hot Spot Soul Weekender y las orquestas en la Plaza del Ayuntamiento.

