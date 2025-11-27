Ponferrada se lleva parte del 2º premio de la Loteria Nacional El 10.644, muy repartido, se ha vendido en una administración de la capital berciana

Alberto P. Castellanos León Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

La suerte ha bendecido a la provincia de León con un segundo premio de la Loteria Nacional de los jueves en Ponferrada.

El 10.644 se ha vendido en la administración de loterías número 1 de la capital berciana, en la plaza del Cristo, además de varias localidades de Valencia, Alicante o Cantabria, entre muchas otras provincias. La cuantía del premio es de 60.000 euros al número, 6.000 al décimo.

El primer premio -28.201- no ha estado tan repartido al caer en cuatro localidades: Alcázar de San Juan, Alcobendas, Lorca y Úbeda. En este caso, los agraciados se llevan 30.000 euros por décimo premiado.