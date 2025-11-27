leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La administración de loterías número 1 de Ponferrada. Google Street View

Ponferrada se lleva parte del 2º premio de la Loteria Nacional

El 10.644, muy repartido, se ha vendido en una administración de la capital berciana

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:45

Comenta

La suerte ha bendecido a la provincia de León con un segundo premio de la Loteria Nacional de los jueves en Ponferrada.

El 10.644 se ha vendido en la administración de loterías número 1 de la capital berciana, en la plaza del Cristo, además de varias localidades de Valencia, Alicante o Cantabria, entre muchas otras provincias. La cuantía del premio es de 60.000 euros al número, 6.000 al décimo.

El primer premio -28.201- no ha estado tan repartido al caer en cuatro localidades: Alcázar de San Juan, Alcobendas, Lorca y Úbeda. En este caso, los agraciados se llevan 30.000 euros por décimo premiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un leonés logra una sentencia pionera en la caza española: 7.000 euros por un ataque de lobo
  2. 2 El bar leonés que convoca a los pendones y a Revilla para iluminar la Navidad
  3. 3 Ser alcalde en una localidad leonesa puede superar un sueldo de más de 4.000 euros al mes
  4. 4 Locura en León por un puesto de trabajo en hostelería: 715 personas para entrevistas exprés de tres minutos
  5. 5 Justicia subasta en León un chalé ocupado y un local comercial valorados en 2 millones de euros
  6. 6 UPL ve «irregularidades graves» en la Contratación con facturas «infladas» un 35%
  7. 7 El fuego arrasa el restaurante de un camping en un pueblo de León
  8. 8 «El peor momento era Navidad; rechazaba llamadas de familiares para evitar que supieran cómo estaba»
  9. 9 Una mujer herida en un choque entre dos turismos en una avenida de León
  10. 10 Qué puede hacer y qué no la hija de la asesina de Isabel Carrasco en su permiso penitenciario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Ponferrada se lleva parte del 2º premio de la Loteria Nacional

Ponferrada se lleva parte del 2º premio de la Loteria Nacional