Ponferrada cede temporalmente el uso de las antiguas escuelas de Dehesas a Alzheimer Bierzo El colectivo pondrá en marcha en este espacio el proyecto 'Sosteniendo la vida en comunidades rurales'

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 24 de octubre 2025, 14:06 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este viernes 24 de octubre la cesión de uso temporal de las antiguas escuelas de Dehesas a la Asociación Alzheimer Bierzo para la puesta en marcha del proyecto 'Sosteniendo la vida en comunidades rurales'.

Esta cesión tiene una duración de máxima de cuatro años con el objetivo de crear un Centro Multifuncional Comunitario que sirva como experiencia piloto para ofrecer servicios de proximidad y apoyo en el medio rural.

«Cumplimos así otro compromiso electoral y demostramos cómo el esfuerzo, el trabajo continuo y la colaboración entre administraciones y entidades genera beneficios concretos para nuestros vecinos. Debemos seguir apoyando a las personas mayores y dependientes, ofreciéndoles programas orientados a sus necesidades», señala el alcalde, Marco Morala.

Durante este tiempo la Asociación Alzheimer Bierzo asumirá todos los gastos de mantenimiento, conservación y suministros del inmueble, siendo responsable de su perfecto estado, así como la viabilidad económica del proyecto, que no tiene ánimo de lucro. El edificio, propiedad municipal y actualmente sin uso, se destinará así a un fin social y comunitario.

Temas

Alzheimer

Ponferrada