leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de día Alzheimer Bierzo de Ponferrada. César Sánchez

Ponferrada cede temporalmente el uso de las antiguas escuelas de Dehesas a Alzheimer Bierzo

El colectivo pondrá en marcha en este espacio el proyecto 'Sosteniendo la vida en comunidades rurales'

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:06

Comenta

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este viernes 24 de octubre la cesión de uso temporal de las antiguas escuelas de Dehesas a la Asociación Alzheimer Bierzo para la puesta en marcha del proyecto 'Sosteniendo la vida en comunidades rurales'.

Esta cesión tiene una duración de máxima de cuatro años con el objetivo de crear un Centro Multifuncional Comunitario que sirva como experiencia piloto para ofrecer servicios de proximidad y apoyo en el medio rural.

Más noticias

El mejor pueblo para jubilarse en Castilla y León, según la IA de ChatGPT, está en El Bierzo

El mejor pueblo para jubilarse en Castilla y León, según la IA de ChatGPT, está en El Bierzo

El programa de Transición Justa de la Junta impulsa 139 empresas en El Bierzo y Laciana

El programa de Transición Justa de la Junta impulsa 139 empresas en El Bierzo y Laciana

El Bierzo reclama más patólogos para un territorio en el que se realizan 100.000 biopsias anuales

El Bierzo reclama más patólogos para un territorio en el que se realizan 100.000 biopsias anuales

«Cumplimos así otro compromiso electoral y demostramos cómo el esfuerzo, el trabajo continuo y la colaboración entre administraciones y entidades genera beneficios concretos para nuestros vecinos. Debemos seguir apoyando a las personas mayores y dependientes, ofreciéndoles programas orientados a sus necesidades», señala el alcalde, Marco Morala.

Durante este tiempo la Asociación Alzheimer Bierzo asumirá todos los gastos de mantenimiento, conservación y suministros del inmueble, siendo responsable de su perfecto estado, así como la viabilidad económica del proyecto, que no tiene ánimo de lucro. El edificio, propiedad municipal y actualmente sin uso, se destinará así a un fin social y comunitario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  2. 2 Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León
  3. 3 Muere una anciana víctima de un atropello en una carretera provincial del alfoz de León
  4. 4 El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León
  5. 5 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  6. 6 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  7. 7 El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación
  8. 8 La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»
  9. 9 La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura
  10. 10 Qué hacer este fin de semana en León: Carrera de la Mujer, firma de la Cultural y Feria del Puerro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Ponferrada cede temporalmente el uso de las antiguas escuelas de Dehesas a Alzheimer Bierzo

Ponferrada cede temporalmente el uso de las antiguas escuelas de Dehesas a Alzheimer Bierzo