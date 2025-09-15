La Policía levanta tres atestados en Ponferrada por conducir bajo la influencia del alcohol Los agentes intervinieron en nueve incidentes sanitarios leves

La Policía Municipal de Ponferrada levantó durante el fin de semana un total de tres atestados a conductores que lo hacían bajo influencia de bebidas alcohólicas, al tiempo que atendió nueve incidentes sanitarios leves, según informaron hoy fuentes del Consistorio de la capital berciana.

En lo relativo al tráfico, el fin de semana se saldó con tres accidentes, ninguno de ellos con heridos, mientras que los agentes llevaron a cabo 23 controles de alcoholemia y drogas, en los que dos de los conductores dieron positivo. También interpusieron 14 denuncias de tráfico y efectuaron seis servicios con la grúa.

Finalmente, la Policía Local controló el Camino de Santiago y llevó a cabo vigilancias en el Monte Pajariel y zona de frutales.