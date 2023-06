La Plataforma contra las violencias machistas insta a CB a impedir la entrada de Vox al gobierno de Ponferrada

La Plataforma contra las violencias machistas del Bierzo y Laciana, integrada por diferentes asociaciones feministas y la Federación de Asociaciones de Vecinos, instó este viernes a los diferentes partidos políticos, y en especial a Coalición por El Bierzo (CB), a que impidan y no permitan que Vox entre en el gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada.

El colectivo cree que un partido político «que está cuestionando e intentando retroceder en derechos humanos fundamentales conquistados», no debería estar en las instituciones gestionando fondos públicos, «negociando y jugando con nuestros derechos, regulando ni actuando en el día a día de la ciudadanía».

Por ello, señalan que CB «no puede escudarse» en un pacto con el PP, ya que también pactarían con la formación de ultraderecha. «CB es la llave», aseguraron y consideran que el bercianismo «no se merece que quede empañado con un gobierno de la ultraderecha, que incluso quiere acabar con el Consejo Comarcal del Bierzo y las y los bercianos no nos merecemos que Ponferrada pase a formar parte de la lista de ciudades donde la ultraderecha gobierna».

Así, las feministas de Ponferrada «no podemos mirar a otro lado, actuamos y rebatimos firmemente las ideologías que nos llevaron a la más absoluta indefensión y al ostracismo. A la extrema derecha se les rebate con argumentos e información veraz, pero nunca cediéndoles espacios y dejando que entorpezcan el camino del progreso y la igualdad».

Por todo ello, se posicionan en contra del pacto PP-CB, si llegara a producirse, y piden a la formación bercianista que «reflexione y no se preste a ese juego de gobernar con Vox». «Requerimos que no cuenten con ellos en las negociaciones para formar equipo de gobierno, deslegitimando su discurso, como se viene haciendo en tantos países y ciudades europeas progresistas haciendo un frente común contra la ultraderecha y el retroceso histórico que conlleva, porque no todo vale para alcanzar el gobierno», concluyeron.