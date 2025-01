Ojos azules y pelo gris plata: así es el nuevo inquilino de Alzheimer Bierzo

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 29 de enero 2025, 08:16 Comenta Compartir

El día 21 de enero se celebró el Día Internacional del Perro en el Trabajo. Una jornada que la Asociación Alzheimer Bierzo (AFA Bierzo) ha celebrado este año de una forma muy especial, dando la bienvenida a un nuevo miembro.

Se llama Max, tiene tan solo tres meses, es de color gris plateado y tiene unos increíbles ojos azules que irradian pura vida. Es el nuevo compañero del centro terapéutico ubicado en la calle Ramón González Alegre de Ponferrada. Un pequeño cachorro de la raza Weimaraner (braco de Weimar) que fue adoptado en Sevilla por Manuel Martínez, uno de los trabajadores, que se encarga de sus cuidados y también de educarlo con el fin de que pueda realizar terapia con los usuarios.

No es el primer perro que llega al centro de AFA Bierzo. Fue en 2015 cuando, después de un estudio de intervención, desembarcó Lola, una perra labradora que también se involucró en la terapia con los usuarios y en algunos casos consiguió grandes logros.

«Tuvimos una señora que le tenía verdadera fobia a los perros y poquito a poco la fuimos acercando y era su día más ilusionante cuando llegaba Lola y podía darle un premio», explica la directora de AFA Bierzo, Ana Pilar Rodríguez. «Fue una experiencia maravillosa», resalta.

Desde la asociación destacan que incorporar animales de manera controlada en el proceso terapéutico es un tratamiento no farmacológico que redunda en beneficios importantes para las personas con alzheimer ya que trabaja en los procesos físicos, psicosociales, emocionales y congnitivos.

Por ello, teniendo en cuenta los buenos resultados con Lola, desde AFA Bierzo se han decidido a repetir experiencia con Max que cuando esté educado y preparado se incorporará al trabajo terapéutico. «En esta zona en especial que somos animalistas por experiencia porque todo el mundo ha tenido un animal en su vida, ha tenido vacas, ovejas, gallinas y un perro, el perro es el animal que siempre ha estado ahí, con otro rol, desempeñando el rol de cuidar la casa, de atender el ganado y creo que también forma parte de la reminiscencia y del trabajo terapéutico», explica Ana Pilar.

Desde su llegada hace poco más de una semana, Max ha revolucionado el centro de AFA Bierzo. Y no es solo uno más sino el que ha despertado todo el cariño de los trabajadores y usuarios de un centro en el que se trabaja desde la estimulación cognitiva a la física. «Un perro te estimula a levantarte, lo que no hacemos nunca aquí, que estamos todo el día sentados con el ordenador y cada vez que llega Max todo nos levantamos a saludarlo», subraya la directora de AFA Bierzo.

«La interacción cambia»

Manuel Martínez es informático, llegó al centro de AFA Bierzo con el objetivo de poner en marcha un proyecto de transformación digital y se quedó. «Me tienen adoptado, encantado de estar aquí, de ver la labor que se hace, que es increíble, dura pero increíble», señala.

El pequeño Max ha despertado todo el cariño de los trabajadores y usuarios del centro de AFA Bierzo en Ponferrada.

Él es un verdadero amante de los perros. Buscaba uno de la raza Weimaraner en particular y macho, tras perder a su perra labradora hace dos años. Una búsqueda que finalizó en el momento en el que se alinearon los astros y encontró a Max. Fue en Sevilla a donde sin pensarlo dos veces viajó para adoptarlo y traerlo con a él a su nuevo hogar en Ponferrada.

«A mi me da un montón de cosas el tener el perro», reconoce Manuel. En este sentido, destaca lo que ha supuesto también la llegada de Max al centro. «La interacción cambia un montón», resalta. Por ello no duda en reconocer que «está encantado de la vida de poder tener mi perro en el trabajo, que sirva, la labor que pueda hacer, lo que me supone a mi también como reto personal educándole para la terapia», remarca Manuel.

La directora de AFA Bierzo tiene claro que «lo que te entra con la emoción eso se recuerda y ese factor lo tenemos muy en cuenta con la memoria emocional, lo tenemos muy en cuenta aquí en Alzheimer Bierzo para trabajar de una forma más eficaz con las personas».

«Mejora el bienestar de la persona»

Ya solo la presencia de Max se ha convertido en sus primeros días en un importante estímulo en AFA Bierzo. Todos están volcados, también los usuarios que aunque todavía no han compartido momentos de terapia con el perro sí han comenzado a verle como uno más en el centro y que llegado el momento les reportará buenos momentos y permitirá mejorar su bienestar.

«Si van a estar con el perro, que les sube la patita, que ellos le saludan eso estoy segura de que todas las personas que van a estar con él se van a acordar y lo van a comentar en su casa y esto crea redes de comunicación, ese contexto en la familia de simpatía, de distracción, de diversión, en resumen, lo que hacemos es mejorar el bienestar de la persona y eso va redundando en el sistema inmunológico, en el área del sistema nervioso central, el sistema neuronal, todo, todo está afectado», asevera Ana Pilar.

Max es un residente más y está en el centro todos lo días colaborando con todo el equipo de AFA Bierzo. Al final de la jornada, de vuelta a casa con Manuel que se siente afortunado por la posibilidad que le ofrece AFA Bierzo de poder conciliar los cuidados del cachorro con su trabajo. Y satisfecho también porque al final «todos vamos a ser responsables y estamos encantados con él».

Junto a sus compañeros terapeutas desarrollará actividades que les vengan bien a los ususarios. Incluso Manuel ya se ha apuntado a un curso. «Será poquito a poco», concluye la directora de AFA Bierzo.