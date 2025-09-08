La ofrenda a la Encina, Paris de Noia y María Becerra en el Día de El Bierzo

Procesión de la Virgen de la Encina en el Día del Bierzo

Ponferrada se prepara para vivir este lunes el día de El Bierzo, el más esperado de las Fiestas de la Encina, marcado por la devoción a la patrona del Bierzo y una intensa agenda festiva. La procesión solemne y la ofrenda floral y religiosa a la Virgen de la Encina, a cargo del municipio de Berlanga del Bierzo, serán los actos centrales de una jornada que combinará tradición y cultura popular con música, espectáculos y actividades para todas las edades. Desde la apertura del mercado medieval hasta el esperado concierto de María Becerra, el día culminará con la actuación de la orquesta París de Noia.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00h. Gigantes y Cabezudos. Salida desde el ayuntamiento para incorporarse a la Procesión Solemne de la Virgen de la Encina. Lugar: Plaza Ayuntamiento.

11:00 a 14:00h. XLIV Feria cerámica de Ponferrada Embarrarte 2025. Continúan los talleres de Modelado y Policromía. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

11:00 a 14:30h. Mercado medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

11:00h. Recepción de Autoridades. Acto Institucional del Día del Bierzo. Lugar: Salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada.

11:00h. Desfile de grupos de folklore locales vestidos con trajes regionales. Se dirigirán hasta la Basílica de la Encina, donde se realizará la ofrenda floral. Inicio en el Paseo de San Antonio, con la participación de: Casa de Andalucía encargada de colocar la ofrenda de flores, Grupo folklórico Cultural Templarios de Oza, Grupo folklórico Cultural Alegría Berciana, Banda de Gaitas Fuentesnuevas, Indumentaria tradicional Bellas Artes Arpil, Asociación Cultural Abelladeira, Grupo de Danzas y Gaitas El Castro.

ORDEN DESFILE: Casa de Andalucía. Grupo de danzas y gaitas El Castro. Asociación cultural Abelladeira.Indumentaria tradicional Bellas Artes Arpil. Grupo folklórico – cultural Alegría Berciana. Banda de gaitas Fuentesnuevas. Grupo folklórico- cultural Templarios de Oza. Los grupos no relacionados y las personas individuales vestigas de traje regional se colocarán al final del desfile.

11:30h. La corporación de Ponferrada y demás autoridades, bajo mazas, se dirigen desde el Ayuntamiento a la plaza de la Encina, por la calle del Reloj, para incorporarse a la PROCESIÓN SOLEMNE DE LA VIRGEN DE LA ENCINA.

12:00h. Pocesión solemne, con la venerada imagen de la Virgen de la Encina. Recorrido de la procesión: Plaza de la Encina, C/ Paraisín, C/ Jardines, Plaza del Ayuntamiento.

Orden del desfile: Grupo de danzas y gaitas El Castro. Asociación cultural Abelladeira. Indumentaria tradicional Bellas Artes Arpil. Grupo folklórico – cultural Alegría Berciana. Banda de gaitas Fuentesnuevas. Grupo folklórico- cultural Templarios de Oza. Casa de Andalucía.

12:00 a 14:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:30h. Solemne eucaristía del Bierzo en torno a su patrona. Al finalizar, el Sr. alcalde del Ayuntamiento de BERLANGA DEL BIERZO, D. Cesar Álvarez Rodríguez presentará la tradicional OFRENDA A LA VIRGEN, en nombre de Berlanga del Bierzo, Langre, San Miguel de Langre y Barrio de Langre. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

13:00 a 01:00h. Come y Calle. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

17:00 a 22:00h. XLIV Feria cerámica de Ponferrada Embarrarte 2025. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

18:00 a 21:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. Mercado medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

19:00h. Tradicional desfile de carrozas, Gigantes y Cabezudos. Recorrido: av. Portugal, gta. Templario, puente Nuevo del Ferrocarril, av. Valdés, Camino de Santiago, pl. Lazurtegui, av. La Puebla, c/ General Vives, gta. de la Carrasca y c/ Ancha hacia el Ayuntamiento. Organiza: Ayuntamiento de Ponferrada. Colabora: Asociación de Peñas de Ponferrada.

19:00h. Apertura Recinto Ferial. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. Apertura Casa de Andalucía. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

21:00h. Muestra de la canción berciana. Orden de actuación: Ronda «El Salvador» Toral De Merayo. Coral Virgen Del Carmen. Coral Santa Rita. Bierzo Canta. Rondalla Musical Amigos. Grupo «Los Exquisitos». Coral Siloa. Solera Berciana. Voces De Montes Aquilianos. Ronda Amigos Del Bierzo. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

21:00h. Casa de Andalucía. Actuación GRUPO FLAMENCO. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

21:00h. Actuación Orquesta Origen. Lugar: Explanada antiguo Centro comercial.

21:00h. Actuación Mago Roncero. Magia visual, humor y participación del público en un espectáculo pensado para sorprender a grandes y pequeños. Un cierre de fiestas lleno de ilusión. Lugar: Centro Comercial El Rosal.

22:00h. Concierto María Becerra. Cantante argentina que ha logrado trascender fronteras y consolidarse como una figura internacional en la música. Fusiona géneros como el pop, reggaetón y el trap. Sus canciones y videos musicales tienen millones de reproducciones, consolidándola como una de las artistas argentinas más escuchadas a nivel mundial. Venta de entradas: www.vivaticket.es. Precio: 30€.

00:30h. Actuación orquesta Paris de Noia. Lugar: Explanada antiguo Centro comercial.

