La nieve y el hielo obligan a corta el acceso por el Alto de la Cruz a Peñalba de Santiago

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:48

La nieve, que no ha dejado de caer desde ayer, y las bajas temperaturas que la transforman en hielo, ha obligado a cerrar la carretera del Morredero, en Ponferrada, y que actualmente es el único acceso a Peñalba de Santiago, desde el Alto de la Cruz, ante el derrumbe que sigue cortando la vía principal del pueblo, por el Valle del Oza.

La pedánea de Peñalba de Santiago, Susana Rodríguez Panizo, reconoce que la situación es «complicada», a pesar de que las quitanieves de Diputación de León se han desplazado a la zona. A última hora de ayer, había diez centímetros de nieve acumulados, lo que obligó a la Policía Municipal de Ponferrada a cerrar este acceso.

Una de las primeras consecuencias es que hoy no ha podido acceder el taxi a la demanda de la Junta de Castilla y León, que sube hasta la localidad dos días por semana, para desplazar a los vecinos que lo necesiten hasta Ponferrada, dado que el autobús a la demanda, que circula por el Valle del Oza, tampoco puede llegar por el derrumbe.

«La gente ya no ha podido bajar hoy. Ayer pasó la quitanieves, pero a última hora la carretera ya estaba cerrada porque estaba complicada», explica la pedánea a Ical, quien añade que la vía que baja al pueblo desde el Alto de la Cruz es «complicada, tiene mucha pendiente, curvas, zonas sin quitamiedos y es peligrosa».

«Sabemos que no es fácil porque sigue nevando algo en la zona y habrá nevado en más sitios donde la Diputación tendrá que actuar. Además, aunque pase la cuña, el hielo es un peligro», añade.

En todo caso espera que se actúe con rapidez, dado que el Alto de la Cruz es el único acceso con el que cuenta ahora Peñalba y la Diputación «nos prometió que la mantendría en condiciones para no quedarnos aislados», recuerda Panizo. «Afortunadamente las nevadas de ahora no son como las de hace años», finaliza.