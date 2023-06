CB niega que haya ya cerrado acuerdo de gobierno en Ponferrada, Bembibre y Villafranca

Coalición por El Bierzo niega que haya ya cerrado acuerdo de gobierno en Ponferrada, Bembibre y Villafranca. «No hay cerrado con nadie, nada de nada», indicó el secretario general de CB y candidato a la Alcaldía de la capital berciana, Iván Alonso.

Respecto a la capital berciana, quién gobernará sigue siendo una incógnita. A falta de una semana de que se celebre el pleno de Constitución que deberá designar al nuevo alcalde, Coalición por El Bierzo sigue deshojando la margarita. De momento ni con PP ni con PSOE. Las negociaciones siguen adelante y ambos tienen las mismas opciones.

Alonso, ha dejado claro que «no va a ser una decisión que se tome ahora, ni siquiera el fin de semana porque todavía seguimos teniendo reuniones». Todo ello teniendo en cuenta que de momento ni los 'populares' ni los socialistas han puesto nada sobre la mesa que posibilite el acercamiento para que haga fructificar ese pacto que permita garantizar la estabilidad de gobierno municipal.

«De momento no, porque también ellos entiendo que tienen que tomarse su tiempo para determinadas historias por lo menos contrastarlas y no tirarse a la piscina, porque hay cosas que no están en posición de decidir ellos», apuntó el candidato bercianista.

Bembibre y Villafranca

La maquinaria política de acuerdos también permanece activa en algunos de los principales municipios bercianos como es el caso de Bembibre y Villafranca del Bierzo.

En la capital del Bierzo Alto, CB es una de las formaciones llave para decantar el gobierno hacia el lado del PSOE con Silvia Cao a la cabeza, que perdió al mayoría absoluta que obstentaba en las últimas municipales. Por el momento, parece que los socialistas inclinan la balanza del lado de la UPL con la que podrían llegar cerrar un acuerdo de gobierno.

En Villafranca del Bierzo, los bercianistas tienen en su mano la llave de gobierno tras el empate alcanzado entre PP y PSOE con cinco concejales en los comicios del 28 de mayo. Todo ello después de la corrección del error de transcripción que inicialmente dio a Vox los votos de CB.