Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 27 de septiembre 2024, 08:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Ponferrada se quedó sin el rodaje de 'Soy Nevenka' y ahora también sin acto oficial con motivo de su estreno.

Madrid y Zamora son las dos ciudades en las que su directora Icíar Bollaín asistirá para presentar la cinta sobre el caso de Nevenka Fernández, la exconcejala de Hacienda que logró la primera condena por acoso sexual y laboral contra un político en España, el exalcalde Ismael Álvarez, y que llega este viernes 27 de septiembre a los cines de todo el país.

Zamora, una de las ciudades donde se filmó parte de la cinta después del silencio dado por el Ayuntamiento de Ponferrada a la autorización de los permisos para que la película se grabase en localizaciones de la ciudad donde ocurrieron los hechos, volverá a ser protagonista también de su estreno en detrimento de la capital berciana, donde Nevenka fue edil.

La aclamada directora de películas como Maixabel, Te doy mis ojos y La boda de Rosa opta de nuevo a la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con 'Soy Nevenka' y volverá a la ciudad del Duero el martes día 1 de octubre donde participará en un coloquio con los aistentes a la sesión tras la proyección de la película a las 17.00 horas en Multicines Zamora. Tras el pase, Bollaín responderá a las preguntas del público durante casi una hora.

Un encuentro que se repetirá también en Madrid pero que no se producirá finalmente en Ponferrada. Icíar Bollaín tampoco estará en Vizcaya, ciudad que junto a Zamora acogió la grabación de la película que protagonizan los actores Mireia Oriol y Urko Olazabal.

Ambas son los escenarios donde se desarrolla la nueva película de Bollaín producida por Kowalski Films y Feelgood Media que cuenta con el apoyo de Movistar+. No fue en su ciudad, en la ciudad en la que fue concejala y en la que logró la primera condena a un cargo político en España por acoso sexual pasando para la historia como la primera abanderada del movimiento 'Me Too', en una ciudad donde la propia víctima fue estigmatizada y tuvo que abandonar.

Pese a ello y después de 23 años, Ponferrada ha seguido de cerca la grabación de la película, también su desembarco en el Festival de San Sebastián y ahora su llegada a los cines. No en vano, tristemente el calvario que tuvo que soportar Nevenka siempre estará ligado a la historia de la ciudad, su ciudad.