Una mujer herida tras chocar su coche contra un muro en Ponferrada La Policía y Sacyl han intervenido por un posible ataque de ansiedad por parte de la afectada

Leonoticias León Domingo, 19 de octubre 2025, 10:26 Comenta Compartir

El Centro de Emergencias del 112 ha recibido a las 8:24 horas de este domingo el aviso de un accidente en la Avenida Montearenas de la capital berciana.

Se trata de un vehículo que ha chocado contra un muro y hay una mujer de 38 años consciente, aunque con un posible ataque de ansiedad.

Se ha dado el aviso al Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local de Ponferrada y Sacyl para atender a la afectada.

Temas

Sacyl

Ponferrada