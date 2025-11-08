leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Una mujer de 46 años herida y trasladada al Hospital de Ponferrada

Los hechos tuvieron lugar la madrugada de este sábado 8 de noviembre

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:15

Comenta

Una mujer ha terminado siendo trasladada al hospital tras un accidente en Ponferrada. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León, recibió a las 04:04 horas de la madrugada de este sábado 8 de noviembre una llamada que informaba de un accidente de tráfico en Ponferrada, en la Avenida del Bierzo, a la altura de la rotonda con la Avenida Ángel Pestaña.

El aviso señalaba la salida de vía de un turismo y solicita asistencia para una mujer herida, consciente.

El 112 dio aviso de este incidente a la Policía Municipal de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario atendió en el lugar a una mujer de 46 años, que es posteriormente trasladada al Hospital de Ponferrada

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  2. 2 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
  3. 3 Se incendia un edificio okupado en la calle Alcalde Miguel Castaño de León
  4. 4 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
  5. 5 El Gobierno confina aves de corral en 18 municipios de León para no propagar la gripe aviar
  6. 6 El emotivo vídeo con el que la Cultural cumple con León: el Reino será rojo
  7. 7 Un herido de 46 años en una colisión entre dos turismos en León
  8. 8 Piden empezar a sancionar «en una semana» a los patinetes eléctricos de León
  9. 9 La nieve se asoma a las estaciones de esquí de la provincia
  10. 10 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Una mujer de 46 años herida y trasladada al Hospital de Ponferrada

Una mujer de 46 años herida y trasladada al Hospital de Ponferrada