Una mujer de 46 años herida y trasladada al Hospital de Ponferrada

Elbierzonoticias Ponferrada Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:15

Una mujer ha terminado siendo trasladada al hospital tras un accidente en Ponferrada. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León, recibió a las 04:04 horas de la madrugada de este sábado 8 de noviembre una llamada que informaba de un accidente de tráfico en Ponferrada, en la Avenida del Bierzo, a la altura de la rotonda con la Avenida Ángel Pestaña.

El aviso señalaba la salida de vía de un turismo y solicita asistencia para una mujer herida, consciente.

El 112 dio aviso de este incidente a la Policía Municipal de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario atendió en el lugar a una mujer de 46 años, que es posteriormente trasladada al Hospital de Ponferrada