Una joven de 28 años, herida en un atropello en Ponferrada El suceso ocurrió este viernes 7 de noviembre en la Avenida del Bierzo y movilizó a Policía y servicios sanitarios

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:10

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió a las 20:43 horas de este viernes, 7 de noviembre, un aviso por el atropello de una mujer en la Avenida del Bierzo, número 22, en Ponferrada.

Según la alerta, un turismo había atropellado a una joven de 28 años, que se encontraba consciente y refería dolor en una pierna.

Desde el 112 se dio aviso a la Policía Municipal de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida en el lugar del suceso.

Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del atropello.