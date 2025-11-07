leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. L.N

Una joven de 28 años, herida en un atropello en Ponferrada

El suceso ocurrió este viernes 7 de noviembre en la Avenida del Bierzo y movilizó a Policía y servicios sanitarios

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:10

Comenta

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió a las 20:43 horas de este viernes, 7 de noviembre, un aviso por el atropello de una mujer en la Avenida del Bierzo, número 22, en Ponferrada.

Según la alerta, un turismo había atropellado a una joven de 28 años, que se encontraba consciente y refería dolor en una pierna.

Desde el 112 se dio aviso a la Policía Municipal de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida en el lugar del suceso.

Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del atropello.

Publicidad

Top 50
  1. 1 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
  2. 2 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  3. 3 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
  4. 4 Se incendia un edificio okupado en la calle Alcalde Miguel Castaño de León
  5. 5 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo
  6. 6 El Gobierno confina aves de corral en 18 municipios de León para no propagar la gripe aviar
  7. 7 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses
  8. 8 Piden empezar a sancionar «en una semana» a los patinetes eléctricos de León
  9. 9 El emotivo vídeo con el que la Cultural cumple con León: el Reino será rojo
  10. 10 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Una joven de 28 años, herida en un atropello en Ponferrada

Una joven de 28 años, herida en un atropello en Ponferrada