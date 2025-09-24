Una mujer de 49 años herida en una colisión por alcance en Ponferrada El siniestro tuvo lugar en la avenida de Galicia

Ambulancia del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

Una mujer de 49 años ha resultado herida, este miércoles, 24 de septiembre, en una colisión por alcance en la avenida de Galicia de Ponferrada.

Una llamada alertó a las 13:48 horas del siniestro al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León solicitanto asistencia para una mujer que herida leve como consecuencia del impacto.

Desde el Servicio de Emergencias dieron aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Sacyl.