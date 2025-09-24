leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Una mujer de 49 años herida en una colisión por alcance en Ponferrada

El siniestro tuvo lugar en la avenida de Galicia

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:07

Una mujer de 49 años ha resultado herida, este miércoles, 24 de septiembre, en una colisión por alcance en la avenida de Galicia de Ponferrada.

Una llamada alertó a las 13:48 horas del siniestro al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León solicitanto asistencia para una mujer que herida leve como consecuencia del impacto.

Desde el Servicio de Emergencias dieron aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido tras precipitarse de un tejado de seis metros en un pueblo de León
  2. 2 El Ayuntamiento de León pierde 11,6 millones de euros de las basuras por contar mal los plazos
  3. 3 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  4. 4 Un vasco lleva a los tribunales una herencia millonaria de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Cuco Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural: «Queremos que cada partido sea una fiesta»
  6. 6 La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León
  7. 7 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  8. 8 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  9. 9 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  10. 10 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Una mujer de 49 años herida en una colisión por alcance en Ponferrada

Una mujer de 49 años herida en una colisión por alcance en Ponferrada