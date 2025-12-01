Morala pide «confiar» en las Fuerzas de Seguridad tras la pelea del pasado fin de semana El alcalde de Ponferrada asegura que se está llevando a cabo la investigación del suceso donde resultó herido un joven con varios cortes por arma blanca

Lunes, 1 de diciembre 2025

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, pidió hoy a la ciudadanía «confianza» en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para garantizar unas fiestas de navidad tranquilas y sin altercados.

Así lo decía tras el nuevo suceso registrado este fin de semana, en el que una pelea acabó con un joven herido, con varios cortes en las manos producidos por un arma blanca.

«Está en fase de investigación, judicializado y hay que respetar los tiempos y procedimientos por parte de la justicia», dijo el regidor, según informa la agencia Ical.

«La cuestión de la seguridad ciudadana corresponde a la Policía Nacional, y desde la Municipal cooperamos donde se nos solicita. Tendremos Junta Local de Seguridad de cara a las fiestas de navidad, pero hay que confiar en el trabajo y profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad, las policías Nacional y Municipal y la Guardia Civil», remarcó.