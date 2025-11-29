leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia.

Un joven herido por arma blanca en una multitudinaria pelea en Ponferrada

El 112 recibió el aviso de una disputa con entre 10 y 15 implicados

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:28

Comenta

Un joven de 25 años fue trasladado por la Policía al centro de salud de Picotuerto. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León informó que a las 4:26 horas de la madrugada de este sábado 29 de noviembre se recibió un aviso alertando de una pelea en la calle Dr. Fleming, en Ponferrada.

Según el alertante, en la disputa habrían participado entre 10 y 15 personas, generando una situación de gran tensión en la zona. Durante el altercado, un varón de unos 25 años resultó herido por arma blanca en la mano, presentando varios cortes.

El joven fue trasladado por la Policía Local al centro de salud de Picotuerto para recibir atención sanitaria.

Desde la sala de emergencias del 112 se movilizaron los medios correspondientes: Policía Local de Ponferrada, Policía Nacional y los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que acudieron al lugar para controlar la situación y asistir a los implicados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores
  2. 2 El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día
  3. 3 Revilla reaviva la llama autonómica en León: «Si Cantabria tuvo razones, León mucha más»
  4. 4 Detenido un anticuario de León por recibir las antigüedades robadas por las exmonjas de Belorado
  5. 5 Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León
  6. 6 Una mujer de 30 años, hospitalizada tras un accidente de tráfico en León
  7. 7 Herido un hombre de 35 años tras una colisión en un pueblo de León
  8. 8 Los árbitros se plantan contra el Leon CF tras la agresión de uno de sus entrenadores
  9. 9 El Ayuntamiento de León investiga las facturas presuntamente infladas denunciadas por UPL
  10. 10 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Un joven herido por arma blanca en una multitudinaria pelea en Ponferrada

Un joven herido por arma blanca en una multitudinaria pelea en Ponferrada