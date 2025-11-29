Un joven herido por arma blanca en una multitudinaria pelea en Ponferrada El 112 recibió el aviso de una disputa con entre 10 y 15 implicados

Un joven de 25 años fue trasladado por la Policía al centro de salud de Picotuerto. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León informó que a las 4:26 horas de la madrugada de este sábado 29 de noviembre se recibió un aviso alertando de una pelea en la calle Dr. Fleming, en Ponferrada.

Según el alertante, en la disputa habrían participado entre 10 y 15 personas, generando una situación de gran tensión en la zona. Durante el altercado, un varón de unos 25 años resultó herido por arma blanca en la mano, presentando varios cortes.

El joven fue trasladado por la Policía Local al centro de salud de Picotuerto para recibir atención sanitaria.

Desde la sala de emergencias del 112 se movilizaron los medios correspondientes: Policía Local de Ponferrada, Policía Nacional y los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que acudieron al lugar para controlar la situación y asistir a los implicados.