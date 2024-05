Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 29 de mayo 2024, 08:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Las aguas vuelven a su cauce en la planta de LM Wind Power en La Llanada en el conflicto surgido por las vacaciones. Todo ello después de que haya expirado el plazo del preaviso fijado en el pasado miércoles día 15 de mayo sin que la compañía haya notificado al comité de empresa los cambios que proponía en el calendario vacacional pactado durante el Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Unas modificaciones que pasaban por retrasar las vacaciones de verano de los trabajadores hasta el mes de septiembre justificando la medida en necesidades de producción. Un cambio contra el que lo sindicatos manifestaron su rotunda oposición al no haberse producido cambios en el plan productivo.

La propuesta trasladada por la dirección a los sindicatos chocaba frontalmente con el calendario pactado durante el periodo del ERTE que dejó fijado el periodo vacacional de los operarios de la planta ubicada en el polígono de La Llanada en Santo Tomas de las Ollas en la segunda quincena del mes de julio, una fecha habitual en el descanso estival de la plantilla que coincide con el periodo en el que la factoría cierra sus puertas.

«Quedan como estaban, la empresa no ha hecho ningún movimiento, no se ha notificada y no hay cambios», explicó el presidente del comité Ursicino Sánchez. Por ello «se mantienen las fechas que estaban firmadas», remarcó.

La plantilla, «tranquila»

En este sentido, desde la parte social no esperan cambios y dejan claro que si aún así una vez pasada la fecha del preaviso que le obliga a la empresa a notificar los cambios de las vacaciones a los trabajadores con dos meses de antelación llegase a ejecutarlos lo haría «fuera de ley».

Sin cambio sobre las vacaciones, la plantilla de la factoría de LM Wind Power en Ponferrada «está tranquila». Todo ello después de que la propuesta planteada por la dirección de la compañía suscitara el malestar de sindicatos y trabajadores al considerar que el cambio planteado y la necesidad de sacar producción en el que los justificada la dirección evidenciaba que efectivamente había producción cuando se planteó el Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afectó a la práctica totalidad de la plantilla.