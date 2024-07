Malestar entre las familias de 'Conciliamos' por la falta de servicio de comedor Se quejan de falta de transparencia durante el proceso para determinar si se ofrecía o no este servicio, que finalmente se denegó por no haber abonado previamente la cuota, según confirma la Junta

La Junta de Castilla y León estableció en el Colegio Público Ponferrada XII el programa Conciliamos para las familias que precisamente necesitaran conciliar vida laboral y familiar durante los meses de verano. Alrededor de 150 niños fueron admitidos desde el 24 de junio y algunos de ellos solicitaron la opción del comedor.

Para ello, debían pagar de forma previa el servicio a una empresa externa sin saber tan siquiera si se iba a prestar o no, ya que en las bases publicadas por la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el Boletín Oficial de Castilla y León se establecía que solo se prestaría cuando se alcanzara un mínimo de 15 menores para este servicio durante al menos dos semanas de cara periodo.

Las quejas de los padres y madres comenzaron a llegar a este periódico cuando simplemente se les comunicó que no iba a haber comedor al publicar el listado de niños admitidos, con una simple frase: «en este centro no se prestará el servicio de comedor por no haberse alcanzado el número mínimo de solicitudes previstas en la convocatoria».

De este modo, criticaron la imposibilidad de conciliar sin este servicio tan necesario para muchas familias, así como la falta de transparencia para conocer el número exacto de solicitudes para los meses de verano.

Ni se llega al mínimo ni se abona la cuota

Así, fuentes de la Junta de Castilla y León han asegurado que, según los datos que les constan en la aplicación, en el centro Ponferrada XII marcaron la opción de comedor 11 niños en la primera semana, 14 en la segunda y en la tercera, 16 en la cuarta y 12 en la quinta, por lo que en dicho periodo solo se cumpliría el cupo de 15 en la cuarta.

Pero además, de los solicitantes muy pocos llegaron a abonar la cuota que se pide de forma previa y que ahora tendrá que pedir su devolución. En concreto, solo 2 lo pagaron en la primera semana, 3 en la segunda y en la tercera y 4 en las dos últimas semanas.