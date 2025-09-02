Luis Zahera, Dani Fontecha y el Mago Roncero, en las noches de La Encina de El Rosal El centro comercial El Rosal acoge varias actividades dentro de la programación de las fiestas de la Encina 2025

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 2 de septiembre 2025, 14:11

El Centro Comercial El Rosal, propiedad de Lar España Real Estate Socimi y gestionado por Grupo Lar, se suma un año más a las Fiestas de La Encina con un completo programa de espectáculos gratuitos para todos los públicos, que tendrán lugar en La Terracita de El Rosal los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre a partir de las 21:00 horas.

El Rosal se convierte así en un escenario más de las celebraciones patronales de Ponferrada, apostando por el humor, la magia y la música como ingredientes clave para disfrutar de las fiestas en un ambiente cercano y familiar.

La programación comenzará el viernes 5 de septiembre con Dubbi Kids, el grupo infantil que celebra su 10º aniversario con un espectáculo musical pensado para toda la familia, lleno de canciones, energía y diversión. El sábado 6, el actor gallego y ganador de un Goya Luis Zahera subirá al escenario con Chungo, un monólogo en el que lo trágico y lo cómico se entrelazan con su característico estilo directo.

Por otro lado, el domingo 7 será el turno del cómico Dani Fontecha, conocido por su participación en El Hormiguero, que presentará un show cargado de humor cotidiano y situaciones reconocibles para todos los públicos. Finalmente, el lunes 8, el ilusionista y showman Mago Roncero ofrecerá un espectáculo dinámico, visual y participativo, repleto de magia, humor y sorpresas.

Además, el martes 9 de septiembre, festivo local en Ponferrada, todas las tiendas de El Rosal abrirán en su horario habitual.

Como novedad, los miembros del Club de los Disfrutones podrán participar en sorteos exclusivos para disfrutar de los espectáculos de Zahera, Fontecha y el Mago Roncero desde las dos primeras filas. Se sortearán 10 invitaciones dobles por actuación, y para participar solo será necesario estar registrado en el Club y acceder a través de su aplicación móvil. Los sorteos estarán activos del 20 al 31 de agosto.