Lalachus lucirá un vestido de una diseñadora berciana para dar las Campanadas

El Bierzo estará más presente que nunca en las Campanadas 2025. Lalachus (Laura Yustres), la actriz, influencer y colaboradora del programa 'La Revuelta' de David Broncano, despedirá el 2024 y dará la bienvenida al Año Nuevo con un vestido de una reconocida diseñadora berciana.

En un día tan especial, la de Fuenlabrada lucirá un diseño realizado por un equipo de 15 profesionales de la costura del equipo de Silvia Fernández que trabajan en su atelier situado la céntrica calle Camino de Santiago de Ponferrada. De ella salen los exclusivos diseños que visten en las alfombra rojas figuras tan conocidas como Elsa Pataky, Virgina Troconis, Ingrid Asensio, Paula Echevarría o Lidia Bedman, entre otras muchas.

«Para nosotros fue una sorpresa absoluta que nos llamaran, era algo que no nos los esperábamos», reconoce ilusionada la diseñadora berciana. Fue a través de una llamada tras el puente de diciembre de una de las estilistas de TVE con la que asegura que ya ha realizado algunos looks para distintas periodistas de la casa.

«Cuando me lo planteó le dije vaya regalo me das», señala Silvia, que reconoce que vestir a Lalachus para las Campanadas «no deja de ser un reto porque es algo en lo que expones mucho la marca». Pese a ello no le intimidó. «Dije vamos con todo y a hacer un lookazo y a poner la marca donde se merece».

Silvia Fernández, que la revista Forbes ha incluido entre las mujeres más importantes del negocio nupcial, no conocía a Lalachus pero se ha llevado una estupenda impresión. «Es encantadora, nunca había trabajado con ella», señala. A pesar del poco tiempo que tenían para confeccionar este diseño para un día tan especial asegura que «el resultado es maravilloso, habla de ella, es una chica joven, con su gracia, su espontaneidad y el vestido al final habla mucho de ella porque yo me reconvertí un poco en modo Lalachus para hacer un diseño para ella, para que se sintiése a gusto», explica.

«Una gran campanada»

«Ha sido una gran alegría para la casa, fui muy feliz el reto, una manera de empezar el 2025 con una gran campanada», destaca la diseñadora berciana. Un reto con el que está «ilusionada y agradecida».

Silvia Fernández reconoce el hermetismo con el que se ha llevado todo incluso a la hora de hacer las pruebas, por ello no puede avanzar ni el más mínimo detalle del diseño que lucirá la colaboradora de La Revuelta hasta que aparezca en La 1 de TVE este martes 31 de diciembre para dar las Campanadas junto a Broncano.

«Es una gran noticia para El Bierzo, ojalá que nos de mucha suerte, que nos haga tener todavía el nombre más grande y que podamos crecer más como marca », concluye la diseñadora.