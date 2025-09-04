leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los integrantes del grupo Los Rebeldes en uno de sus conciertos. Domingo J. Casas
Encina 2025

Inauguración del 'Come y calla', Los Rebeldes y orquesta Florida este jueves en Ponferrada

Consulta todas las actividades de las fiestas patronales de Ponferrada para este jueves 4 de septiembre

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:16

El jueves arranca con una jornada repleta de actividades culturales, deportivas y festivas para todos los públicos. Desde temprano, los asistentes podrán disfrutar del campeonato de tiro, exposiciones de pintura, talleres infantiles y un campeonato de billar, sin olvidar las tradicionales dianas y alboradas. A lo largo del día, espacios como el Museo del Bierzo, el Museo del Ferrocarril, el Parque del Temple y La Térmica Cultural acogerán eventos artísticos, talleres y presentaciones. Por la tarde y noche, la ciudad se llenará de música, circo, gastronomía y actuaciones destacadas como la de Los Rebeldes, mariachis, flamenco en la Casa de Andalucía, y la orquesta Florida.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

09:00h. XIV Campeonato de tiro arma corta. Organiza: Policía Municipal y Concejalía de Deportes. Lugar: Galería del Club de Tiro Montecastro (Polígono Industrial de Cabañas Raras).

10:00 a 14:00h. «Como el paso del tiempo». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

10:30 a 21:00h. X Ciudad de Ponferrada de billar a 3 bandas – fase previa. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00 a 14:00h. Ciudad mágica 2025 «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

12:00 a 14:00h. Exposición de pinturas. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00 a 13:30h. Set de ESRADIO Bierzo 98.7 FM». Programa de radio en estricto directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Taller infantil de la mano de LEK (centro de ocio infantil en Ponferrada). Lugar: Plató exterior en la plaza de la Encina.

16:30 a 20:30h. «Como el paso del tiempo». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

17:00 a 20:00h. Ciudad mágica 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

18:00 a 21:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. VII Edición hot spot soul weekender. Taller impresión digital en la Música a cargo de Luis Alves. Lugar: La Térmica Cultural.

19:00h. Inauguración Come y Calla. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

19:00h. VII Edición hot spot soul weekender. Presentación del libro de Jaime Bajo «Latidos en el corazón del groove», ed. Lenoir 2025 Lugar: La Térmica Cultural.

19:00h. Apertura Recinto Ferial. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. Apertura Casa de Andalucía. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. Circo sin red – «Nüshu», Cía Capicúa Espectáculo que habla a través del cuerpo, el silencio y el caos, con acróbatas que trabajan, cosen, bailan, ríen y trepan en un taller de costura transgresor. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

21:00h. Actuación mariachis estampas de México. Gratuito. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

21:00 a 23:00h. Set de TV: LA 8 Bierzo Magazine. Programa en directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Lugar: Plató exterior en plaza de la Encina.

21:00h. Casa de Andalucía. Actuación flamenco a cargo de los grupos: PASIÓN FLAMENCO, CABALES, AÍRE QUE RESPIRO Y TRIANA. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

23:00h. Actuación Los Rebeldes. En la Barcelona de 1979, tras 2 años compaginando actuaciones en solitario y con su primer grupo (Chocopolvo), Carlos Segarra funda LOS REBELDES junto con Aurelio Morata y Moisés Sorolla. En sus 45 años de carrera, rozan el millón de discos vendidos y figuran en las enciclopedias de rock como la primera y más importante banda de rockabilly del panorama musical español. Entrada gratuita. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

00:00h. Actuación Orquesta Florida. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pueblo de León convertirá cinco vagones en viviendas y un negocio turístico
  2. 2 Las telarañas exhiben el abandono de la nueva estación de autobuses de León: «Da una imagen muy mala»
  3. 3 «Aquí no vino ni dios. Tenemos un incendio y no veo a nadie de vosotros la Junta»
  4. 4 ¿Cuánto sabes de los ríos de León?
  5. 5 «Confío en esta plantilla para lograr la permanencia. Ha habido muchas piedras en el camino»
  6. 6 Puente desoye la terminal de carga en el Aeropuerto de León y piden su debate en el Congreso
  7. 7 Una familia argentina de cuatro miembros para repoblar Fresno de la Vega
  8. 8 Una mujer herida y atrapada en un accidente en la N-VI en Ponferrada
  9. 9 El presunto autor del crimen de Bembibre será juzgado por vía penal por otra agresión contra la víctima
  10. 10 ¿Cuántos millonarios hay en Castilla y León?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Inauguración del 'Come y calla', Los Rebeldes y orquesta Florida este jueves en Ponferrada

Inauguración del &#039;Come y calla&#039;, Los Rebeldes y orquesta Florida este jueves en Ponferrada