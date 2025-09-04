Inauguración del 'Come y calla', Los Rebeldes y orquesta Florida este jueves en Ponferrada

Imagen de los integrantes del grupo Los Rebeldes en uno de sus conciertos.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

El jueves arranca con una jornada repleta de actividades culturales, deportivas y festivas para todos los públicos. Desde temprano, los asistentes podrán disfrutar del campeonato de tiro, exposiciones de pintura, talleres infantiles y un campeonato de billar, sin olvidar las tradicionales dianas y alboradas. A lo largo del día, espacios como el Museo del Bierzo, el Museo del Ferrocarril, el Parque del Temple y La Térmica Cultural acogerán eventos artísticos, talleres y presentaciones. Por la tarde y noche, la ciudad se llenará de música, circo, gastronomía y actuaciones destacadas como la de Los Rebeldes, mariachis, flamenco en la Casa de Andalucía, y la orquesta Florida.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

09:00h. XIV Campeonato de tiro arma corta. Organiza: Policía Municipal y Concejalía de Deportes. Lugar: Galería del Club de Tiro Montecastro (Polígono Industrial de Cabañas Raras).

10:00 a 14:00h. «Como el paso del tiempo». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

10:30 a 21:00h. X Ciudad de Ponferrada de billar a 3 bandas – fase previa. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00 a 14:00h. Ciudad mágica 2025 «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

12:00 a 14:00h. Exposición de pinturas. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00 a 13:30h. Set de ESRADIO Bierzo 98.7 FM». Programa de radio en estricto directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Taller infantil de la mano de LEK (centro de ocio infantil en Ponferrada). Lugar: Plató exterior en la plaza de la Encina.

16:30 a 20:30h. «Como el paso del tiempo». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

17:00 a 20:00h. Ciudad mágica 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

18:00 a 21:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. VII Edición hot spot soul weekender. Taller impresión digital en la Música a cargo de Luis Alves. Lugar: La Térmica Cultural.

19:00h. Inauguración Come y Calla. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

19:00h. VII Edición hot spot soul weekender. Presentación del libro de Jaime Bajo «Latidos en el corazón del groove», ed. Lenoir 2025 Lugar: La Térmica Cultural.

19:00h. Apertura Recinto Ferial. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. Apertura Casa de Andalucía. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. Circo sin red – «Nüshu», Cía Capicúa Espectáculo que habla a través del cuerpo, el silencio y el caos, con acróbatas que trabajan, cosen, bailan, ríen y trepan en un taller de costura transgresor. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

21:00h. Actuación mariachis estampas de México. Gratuito. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

21:00 a 23:00h. Set de TV: LA 8 Bierzo Magazine. Programa en directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Lugar: Plató exterior en plaza de la Encina.

21:00h. Casa de Andalucía. Actuación flamenco a cargo de los grupos: PASIÓN FLAMENCO, CABALES, AÍRE QUE RESPIRO Y TRIANA. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

23:00h. Actuación Los Rebeldes. En la Barcelona de 1979, tras 2 años compaginando actuaciones en solitario y con su primer grupo (Chocopolvo), Carlos Segarra funda LOS REBELDES junto con Aurelio Morata y Moisés Sorolla. En sus 45 años de carrera, rozan el millón de discos vendidos y figuran en las enciclopedias de rock como la primera y más importante banda de rockabilly del panorama musical español. Entrada gratuita. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

00:00h. Actuación Orquesta Florida. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.