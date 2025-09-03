El humorista Joaquín Pajarón llega este viernes al Teatro Bérgidum con doble sesión de 'Radio Pajaronia' Se trata de un montaje caracterizado por la improvisación y la recaudación se destinará a las víctimas de los incendios

El humorista asturiano Joaquín Pajarón llega este viernes, 5 de septiembre, al Teatro Bérgidum de Ponferrada donde ofrecerá dos sesiones de su trabajo humorístico 'Radio Pajaronia'.

Se trata de un espectáculo en formato podcast que se caracteriza por la improvisación e interacción con el público, que se podrá ver a las 20.00 y 22.15 horas y cuya recaudación se entregará a las víctimas de los incendios forestales de la comarca del Bierzo, según informa la agencia Ical.

El actor, humorista y guionista ovetense maneja un discurso cargado de la retranca propia de Asturias que, combinado con su habilidad para conectar con el público por su campechanía y naturalidad, acaba logrando que todo el mundo empatice con este humor blanco sobre situaciones cotidianas muy nuestras, garantizado un rato de diversión asegurada.

Pajarón inició su carrera con 19 años actuando en bares y fiestas de Oviedo y saltó al mundo de la televisión en la desaparecida TeleAsturias como reportero y colaborador en programas de verano y de entretenimiento. Después empezó a trabajar en la Televisión Autonómica de Asturias, presentando y participando en varios programas.