Los hosteleros, contra la feria del 23A: «Es la competencia más desleal y rastrera»

«Es la competencia más desleal y rastrera que se ha visto jamás en esta ciudad». Con estas palabras la Asociación de Hostelería del Bierzo muestra su rechazo y su malestar por la feria gastronómica organizada por la Junta para celebrar el Día de Castilla y León, el próximo martes 23 de abril, en Ponferrada.

«No nos dan opción, nos explican que es un evento que se va a hacer sí o sí, no entendemos que si hay en la plaza un montón de establecimientos ya montados por qué montar otros», lamentó el presidente del colectivo, David Belzuz. «Allí hay seis so siete bares ya montados y no queremos hacer esto», remarcó.

De esta forma, los profesionales del sector en la comarca rechazan el ofrecimiento realizado por la la Asociación de Hostelería de España desde su delegación de León que les fue comunicado el pasado día 14 de marzo, «momento en el que empezaron los problemas», señalan.

Para este evento gastronómico, siempre según el colectivo, la Junta montará media docena casetas con electricidad, fregadero, depósito de agua y 500 recipientes para que sean explotadas por otros tantos establecimientos hosteleros de la zona, «de ahí el ofrecimiento de la Asociación de Hostelería de León para que nosotros busquemos a esos seis hosteleros», apuntan.

A los profesionales del sector de la ciudad se les explica que si no aparecen suficientes participantes, la propia Junta mandará a una empresa para que lo explote en cualquier caso. Además, también la Junta marca los precios que se han de cobrar: 2 euros por bebida, 2 euros por tapa y 3 por tapa+bebida. Para finalizar, también decide lo que deben disponer: comida y bebida, envases a mayores por si hacen falta, planchas y fuegos para elaborar la comida, cámaras frigoríficas y grifo de cerveza. Y también marca el horario que sería de 12:00 a 20:30 horas del propio día 23.

«Estupor y enfado»

La Asociación de Hostelería del Bierzo asegura que «este ofrecimiento nos produce tanto estupor como enfado y por supuesto nos negamos a participar y buscamos inmediatamente la mediación del Ayuntamiento para intentar solucionar este asunto». Mediación que entienden que no ha dados sus frutos después de que este mismo martes 16 de abril el delegado teritorial de la Junta, Eduado Diego, anunciara el programa de actos previstos, entre los que figura la feria gastronómica en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada.

Insisten en que la plaza del Ayuntamiento ya cuenta con más de seis establecimientos con terraza y baños «que durante todo el año dan trabajo y servicio en ese punto de la ciudad y están sobradamente capacitados para atender las necesidades derivadas de este evento que se pretende hacer». Consideran, por ello, que habilitar 6 casetas delante de estos negocios con el patrocinio de la propia Junta «es la competencia más desleal y rastrera que se ha visto jamás en esta ciudad. Si además tenemos en cuenta que si nos negamos a explotarlo lo van ha hacer de todas formas desde una empresa de fuera, ¡esto ya es el colmo!».

La Asociación de Hostelería del Bierzo recuerda, además, que también que ese día estará allí instalada la Feria del Libro de Ponferrada, «asunto que hace aún más inexplicable el empecinamiento de la Junta», a la que instan a que «rectifique y entienda que no puede llegar a Ponferrada como una apisonadora y hacer competencia desleal a nuestros establecimientos».