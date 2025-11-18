Herida una mujer de 49 años en una colisión entre dos turismos en Ponferrada El siniestro se registró en la avenida de la Libertad, en la glorieta con la avenida de Asturias

Ambulancia del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, en una imagen de archivo.

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 18 de noviembre 2025, 20:00

Una mujer de 49 años ha resultado herida en un accidente registrado en la tarde de este martes, 18 de noviembre, en Ponferrada.

El siniestro tuvo lugar a las 19:20 horas en la avenida de la Libertad, en la glorieta con la avenida de Asturias, como consecuencia de la colisión lateral entre dos turismos.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León, alertado del suceso, dio aviso a la Policía Municipal.

Aunque en principio no hubo heridos, posteriormente los agentes solicitaron asistencia para una muer de 49 años que estaba consciente y se quejaba de un dolor en la espalda.

También se avisó al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al lugar una ambulancia para atender a la herida.