Ambulancia en una imagen de archivo.

Un hombre herido al ser atropellado en Ponferrada

El varón de 52 años ha tenido que ser atendido tras ser golpeado por un coche

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:03

El 112 ha recibido un aviso a las 16:39 horas sobre un posible atropello en Ponferrada, a la altura del número seis de la calle Guido de Garda.

El aviso es recogido por la Policía Municipal de Ponferrada, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí corroboran que un varón de 52 años ha resultado herido en una pierna tras ser golpeado por un turismo.

Los técnicos sanitarios que han ido en la ambulancia desplazada al lugar han atendido al herido pero se desconoce si ha necesitado ser trasladado al hospital.

