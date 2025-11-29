leonoticias - Noticias de León y provincia

Un hombre agrede a un miembro de la mesa informativa de Vox en Ponferrada

El partido ha denunciado «una nueva agresión» con un vídeo publicado en sus redes sociales donde se muestra un hombre atacando con su bicicleta a una de las personas que se encontraban en la mesa informativa

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

Vox ha denunciado a través de un vídeo en sus redes sociales una «nueva agresión» a los miembros del partido que se encontraban en una mesa informativa en Ponferrada, concretamente en la Plaza Lazúrtegui, este sábado.

En el vídeo, el hombre aparece desde un principio con actitud amenazante, aunque manifestando que «está la Policía ahí y no quiero problemas». Sin embargo, la situación se agrava cuando ve que está siendo grabado por una de las personas allí presentes. El hombre, bajo los gritos de «que no me grabes, me cago en tus muertos», procedió a golpear a uno de los miembros del partido con su bicicleta, consiguiendo tirarla al suelo, como confirman miembros del partido.

La Policía Local interviene

Posteriormente, la Policía Local que estaba en la zona se vio obligada a intervenir para separar al hombre que, a pesar de la presencia policial, mantuvo amenazas como «te quemo con gasolina».

Ante esta situación, Vox ha denunciado en sus redes sociales, admitiendo que «por mucho que nos señalen y nos agredan, no van a conseguir silenciarnos, que pierdan toda esperanza».

Un acto «indignante e intolerable»

Además, desde Vox León reconoce que es «indignante e intolerable» porque «nosotos siempre que hacemos mesas las hacemos de forma pacífica, el que quiere viene a por información y el que no no viene, aunque desgraciadamente también estamos acostumbrados a recibir insultos».

Frente a esta agresión, esperan que «simplemente sea una persona fuera de sí», aunque «condenamos este tipo de acciones que no tiene nombre a una persona totalmente pacífica como la que ha tirado al suelo».

