Herido un hombre en un atropello en el barrio ponferradino de Flores del Sil El varón, que se encontraba consciente aunque requirió asistencia sanitaria, fue arrollado en la calle Teruel

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:28 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido en la mañana de este miércoles, 17 de septiembre, en un atropello en Ponferrada.

El suceso ha tenido lugar en al calle Teruel del barrio de Flores del Sil. Una llamada a las 9:37 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León alertó del incidente explicando que se trataba de un atropello de un turismo a un varón.

Según se apuntó en la misma llamada, el herido se encontraba consciente pero necesitaba asistencia sanitaria.

El Servicio de Emergencias 112 dio aviso a la Policía Local y Nacional y a Sacyl que envió recursos al lugar para atender al herido.

Temas

Ponferrada

Sucesos