leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl.

Herido una menor de 13 años en un accidente de tráfico en Ponferrada

El suceso se producía a la altura del estadio de El Toralín

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:12

Una menor de 13 años ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico que se producía pasadas las 17:17 horas en Ponferrada.

La sala de emergencias del 112 recibía un aviso alertando de una colisión entre dos vehículos a la altura del estadio de fútbol El Toralín entre las avenidas de La Minería y Valdés.

Otras noticias

El Día de la Encina se tiñe de luto en El Bierzo entre gritos de «incompetentes» y «dimisión»

El Día de la Encina se tiñe de luto en El Bierzo entre gritos de «incompetentes» y «dimisión»

Susto en el centro comercial Espacio León al desprenderse una protección antiincendios

Susto en el centro comercial Espacio León al desprenderse una protección antiincendios

Dos personas atendidas tras un accidente en el barrio de Las Ventas

Dos personas atendidas tras un accidente en el barrio de Las Ventas

Según se informa, dos vehículos habrían colisionado y se requería asistencia de Policía Local de Ponferrada y de Sacyl.

En el lugar, los servicios médicos atendieron a una menor de 13 años que presentaba dolor en uno de sus brazos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se desata un nuevo incendio en un pueblo de León que moviliza a 16 medios de extinción
  2. 2 Un concejal asfalta la calle de su vivienda familiar y la oposición lo lleva al pleno
  3. 3 Denuncian una «agresión fascista» en León a gritos de «Heil Hitler»
  4. 4 Susto en el centro comercial Espacio León al desprenderse una protección antiincendios
  5. 5 La Cultural merece más pero no tiene gol
  6. 6 Herido un joven de 26 años tras una agresión con arma blanca en un pueblo de León
  7. 7 Tres turismos implicados en un accidente en la ronda sur de León
  8. 8 Bomberos de León interviene en el jardín del Palacio y da parte de sus deficiencias
  9. 9 Sonrisas y lágrimas en una emotiva vuelta al cole en León
  10. 10 El Día de la Encina se tiñe de luto en el Bierzo entre gritos de «incompetentes» y «dimisión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Herido una menor de 13 años en un accidente de tráfico en Ponferrada

Herido una menor de 13 años en un accidente de tráfico en Ponferrada