Herido una menor de 13 años en un accidente de tráfico en Ponferrada

Una menor de 13 años ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico que se producía pasadas las 17:17 horas en Ponferrada.

La sala de emergencias del 112 recibía un aviso alertando de una colisión entre dos vehículos a la altura del estadio de fútbol El Toralín entre las avenidas de La Minería y Valdés.

Según se informa, dos vehículos habrían colisionado y se requería asistencia de Policía Local de Ponferrada y de Sacyl.

En el lugar, los servicios médicos atendieron a una menor de 13 años que presentaba dolor en uno de sus brazos.

