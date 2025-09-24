Herido leve un motorista en un accidente en Ponferrada El siniestro, que implicó a un turismo y una moto, se produjo en la Avenida de Asturias, en la glorieta del Rosal

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

Un motorista ha resultado herido leve este miércoles en Ponferrada tras un accidente en el que se vieron implicados un turismo y una motocicleta.

La llamada de alerta llegó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León a las 19:57 horas, informando del siniestro ocurrido en la Avenida de Asturias, en la glorieta del Rosal, en la capital berciana.

El motorista, que en todo momento permaneció consciente, fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia. El 112 dio aviso a la Policía Local de Ponferrada, a la Policía Nacional y a Sacyl, que desplazó una ambulancia hasta el punto del accidente.