Imagen de archivo de una ambulancia.

Herido e inconsciente un hombre tras ser atropellado en Ponferrada

El suceso se ha producido alrededor de las 16:08 horas de este sábado en un paso de cebra

León

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:45

Un hombre de alrededor de 40 años ha resultado herido en la tarde de este sábado 8 de noviembre tras ser atropellado por un vehículo en un paso de cebra de la calle General Vives.

El suceso se ha producido alrededor de las 16:08 horas, cuando el Servicio de Emergencias ha recibido el aviso de un hombre que se encontraba herido inconsciente.

Se ha dado el aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil para atender al herido. Minutos más tarde, le ha trasladado la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de Ponferrada.Se desconoce aún la edad en concreto.

