Fórmula V, Joaquín Pajarón, arte y pasacalles este viernes en Ponferrada

El viernes arranca con fuerza y una programación pensada para disfrutar sin descanso. La jornada combina arte, música, tradición y mucho ambiente en las calles. Desde la exposición de pintura 'Como es el paso del tiempo' en el Museo del Bierzo hasta la esperada actuación gratuita de Fórmula V en la Plaza del Ayuntamiento, pasando por el espectáculo de humor Radio Pajaronia con Joaquín Pajarón o la animación familiar de Dubbi Kids, este día promete ser uno de los más completos de las fiestas. Consulta aquí todas las actividades.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

10:00 a 14:00h. «Como es el paso del tiempo». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

10:30 a 21:00h. X Ciudad de Ponferrada de billar a 3 Bandas – fase previa. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00 a 14:00h. Ciudad mágica 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

12:00 a 14:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00h. Menú especial Fiestas de la Encina. Gastrobares Ponferrada. Lugar: Plaza de Abastos.

12:00 a 13:30h. Set de ESRADIO Bierzo 98.7 FM». Programa de radio en estricto directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Taller infantil de la mano de LEK (centro de ocio infantil en Ponferrada). Lugar: Plató exterior en la plaza de la Encina.

13:00h. VII Edición hot spot soul weekender. Actuación The Soulful Trio. Lugar: La Térmica Cultural.

13:00 a 01:00h. Come y calle. Food trucks, música y ocio familiar.

14:30h. VII Edición hot spot soul weekender. Alldayer a cargo de Sandra Teeangekicks y Pablo Heartbeat. Lugar: La Térmica Cultural.

16:30 a 20:30h. «Como el paso del tiempo. Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

17:00 a 20:00h. Ciudad mágica 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

18:00 a 21:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. Mercado medieval El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

19:00h. VII Edición hot spot soul weekender. Apertura exposición «Ya lo ves 45 años». Lugar: La Térmica Cultural.

19:00h. Apertura Recinto Ferial. «Hora sin ruido», de 19:00 a 20:00h. Lugar: Explanada recinto.

19:00h. Pasacalles, con la Banda de Gaitas Castro Bergidum. Recorrido: Plaza de los Cantos y Avenida Galicia (Cuatrovientos).

19:00h. Pasacalles, con el grupo Templarios del Oza. Recorrido: C/ Doctor Fleming, C/ La Paz, Plza. Julio Lazúrtegui, Avda. De España, Plaza Fernando Miranda, Avda. Valdés, Parque Provincia Del Bierzo.

19:00h. Pasacalles con la Asociación Cultural Abelladeira. Recorrido: Avda. De La Martina, Avda. Portugal (Flores del Sil).

19:15h. VII Edición hot spot soul weekender. Mesa redonda sobre Menta moderada por Fernando Tascón, periodista. Lugar: La Térmica Cultural.

19:30h. Apertura Casa Andalucía. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. Joaquín Pajarón Radio Pajaronia. Espectáculo de humor en formato podcast, creado por el cómico asturiano Joaquín Pajarón que se caracteriza por la improvisación y la interacción con el público. Precio: 15 €. Venta de entradas en taquilla del Teatro Municipal Bergidum y en www.giglon.com. Lugar: Teatro Municipal Bergidum.

21:00 a 23:00h. Set de TV: La 8 Bierzo Magazine. Programa en directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Lugar: Plató exterior en plaza de la Encina.

21:00h. VII Edición hot spot soul weekender. Mini-set Homenaje a Menta. Lugar: La Térmica Cultural.

21:00h. Actuación Dubbi kids. Espectáculo familiar con música en directo y mucho ritmo. Dubbi Kids celebra su 10o aniversario con un show pensado para que peques y mayores canten, bailen y disfruten juntos. Lugar: Centro Comercial El Rosal.

21:00h. Casa de Andalicía. Actuación HELENA SANZ Y COMPAÑÍA. Concurso de sevillanas. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

22:15h. Joaquín Pajarón Radio Pajaronia. Espectáculo de humor en formato podcast, creado por el cómico asturiano Joaquín Pajarón que se caracteriza por la improvisación y la interacción con el público. Precio: 15 €. Venta de entradas en taquilla del Teatro Municipal Bergidum y en www.giglon.com. Lugar: Teatro Municipal Bergidum.

23:00h. Actuación Fórmula V. Fórmula V es el grupo insignia que mayor número de éxitos ha creado en nuestro país, creadores de canciones que perduran a través de los años y las modas, y que forman parte de la memoria histórica del Pop en los países de habla hispana. Un encuentro musical multigeneracional para todas las edades donde todos sus himnos, absolutamente todos, forman parte de nuestras vidas. Gratuito. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

23:30h. VII Edición hot spot soul weekender Allnighter en Pub Gatopardo con Ernie Lonesome Shack y Virginia.

00:00h. Actuación orquesta La Fórmula. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.

