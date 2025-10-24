Finalizan las obras de adecuación del local de la Junta Vecinal de Montes de Valdueza La intervención se ha hecho con alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo 'Ponferrada II'

Imagen de la finalización de las obras de adeucación del local de la Junta Vecinal de Montes de Valdueza.

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 24 de octubre 2025, 14:50

El Ayuntamiento de Ponferrada finalizó las obras de adecuación del local de la Junta Vecinal de Montes de Valdueza gracias a los alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo 'Ponferrada II'.

El resultado es «muy satisfactorio» según el concejal de Escuela Taller, David Pacios, quien aseguró que se ha mejorado el inmueble y se ha integrado en el entorno, respondiendo así a la petición de la propia Junta Vecinal.

El local se encuentra semienterrado por tres de sus lados, siendo uno de ellos de roca y los otros de bloques de hormigón, lo que había provocado importantes filtraciones de agua al interior. Para resolver esta situación se ha ejecutado un drenaje perimetral, oculto mediante una cámara de tabiquería, que permite evacuar la humedad y proteger los muros en contacto con el terreno.

También se aplicaron tres capas de mortero impermeabilizante, lo que ha permitido eliminar las filtraciones y garantizar la impermeabilidad del conjunto. Como complemento, se ha construido un aseo, dotando de las instalaciones de fontanería y electricidad.

El inmueble se encuentra dentro del entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) del Monasterio de San Pedro de Montes, por lo que la actuación ha contado con la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.

Paralelamente, la Concejalía de Medio Rural anunció en las últimas horas el inicio de los trabajos de urbanización de las calles de la localidad, mejorando las instalaciones públicas de este enclave de la Tebaida Berciana.

