leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la finalización de las obras de adeucación del local de la Junta Vecinal de Montes de Valdueza.

Finalizan las obras de adecuación del local de la Junta Vecinal de Montes de Valdueza

La intervención se ha hecho con alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo 'Ponferrada II'

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:50

Comenta

El Ayuntamiento de Ponferrada finalizó las obras de adecuación del local de la Junta Vecinal de Montes de Valdueza gracias a los alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo 'Ponferrada II'.

El resultado es «muy satisfactorio» según el concejal de Escuela Taller, David Pacios, quien aseguró que se ha mejorado el inmueble y se ha integrado en el entorno, respondiendo así a la petición de la propia Junta Vecinal.

El local se encuentra semienterrado por tres de sus lados, siendo uno de ellos de roca y los otros de bloques de hormigón, lo que había provocado importantes filtraciones de agua al interior. Para resolver esta situación se ha ejecutado un drenaje perimetral, oculto mediante una cámara de tabiquería, que permite evacuar la humedad y proteger los muros en contacto con el terreno.

Más noticias

El mejor pueblo para jubilarse en Castilla y León, según la IA de ChatGPT, está en El Bierzo

El mejor pueblo para jubilarse en Castilla y León, según la IA de ChatGPT, está en El Bierzo

El programa de Transición Justa de la Junta impulsa 139 empresas en El Bierzo y Laciana

El programa de Transición Justa de la Junta impulsa 139 empresas en El Bierzo y Laciana

Ponferrada cede temporalmente el uso de las antiguas escuelas de Dehesas a Alzheimer Bierzo

Ponferrada cede temporalmente el uso de las antiguas escuelas de Dehesas a Alzheimer Bierzo

También se aplicaron tres capas de mortero impermeabilizante, lo que ha permitido eliminar las filtraciones y garantizar la impermeabilidad del conjunto. Como complemento, se ha construido un aseo, dotando de las instalaciones de fontanería y electricidad.

El inmueble se encuentra dentro del entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) del Monasterio de San Pedro de Montes, por lo que la actuación ha contado con la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.

Paralelamente, la Concejalía de Medio Rural anunció en las últimas horas el inicio de los trabajos de urbanización de las calles de la localidad, mejorando las instalaciones públicas de este enclave de la Tebaida Berciana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  2. 2 Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León
  3. 3 Muere una anciana víctima de un atropello en una carretera provincial del alfoz de León
  4. 4 El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León
  5. 5 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  6. 6 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  7. 7 El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación
  8. 8 La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»
  9. 9 La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura
  10. 10 Qué hacer este fin de semana en León: Carrera de la Mujer, firma de la Cultural y Feria del Puerro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Finalizan las obras de adecuación del local de la Junta Vecinal de Montes de Valdueza

Finalizan las obras de adecuación del local de la Junta Vecinal de Montes de Valdueza